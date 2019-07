EN IMAGES - Des Mayennais ont participé à la découverte d'un fémur de dinosaure vieux de 140 millions d'années

Angeac-Charente, France

Une sensationnelle découverte ! Un morceau de l'Histoire de la planète !C'est déjà la découverte d'un fémur de dinosaure qui avait permis de lancer, en 2010, ce site paléontologique charentais sans pareil. En dix ans, les 725 mètres carrés de surface fouillés ont livré 7.500 os de vertébrés identifiés et un peu plus de 66.000 fragments d'os, des empreintes de dinosaures et une quantité immense de végétaux. Ce nouveau fémur découvert il y a quelques jours et les os du bassin permettent de reconstituer en partie le squelette de l'animal ou des animaux, car on pense que trois ou quatre sauropodes sont morts ici.

Le fémur du sauropode, mis au jour, mesure deux mètres de long et pèse plus de 500 kilos. Contacté par France Bleu Mayenne, Guillaume Seguin, médiateur scientifique au CCSTI de Laval, n'en revient toujours pas : "ça fait bizarre de se retrouver face à un os si grand, plus grand que moi. Là, on le voit dans la terre, pas dans un musée. J'ai trouvé moi-même un bout d'os de sauropode mais trop petit pour être plus intéressant pour la science".

Le fémur de sauropode découvert en Charente - CCSTI DE LAVAL - DR

Le CCSTI de Laval organisera à partir de novembre une exposition intitulée "Dinosaures, les géants du vignoble" où d'impressionnants fossiles, tous en provenance de Charente, seront visibles, mais malheureusement pas celui de ce fémur. Avant d'être présenté au public, les scientifiques et paléontologues vont prendre le temps de l'analyser, de le décortiquer pour qu'il livre tous ses secrets