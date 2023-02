EN IMAGES - Environ 800 personnes se sont rassemblées à Autun contre la fermeture de la maternité

"Il est inconcevable et irresponsable de dire à une femme qu'elle devra faire plus d'une heure de voiture pour aller accoucher", souffle Mélodie, sage-femme à la maternité d'Autun. Ce samedi 4 février, 800 personnes ont défilé dans les rues de la ville pour protester contre la fermeture de la maternité, annoncée quelques jours plus tôt par l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté. Dans un communiqué, l'ARS réclame une mesure de suspension définitive de la maternité face "à l’impossibilité pour l’hôpital de garantir durablement la continuité, la permanence et la sécurité des soins."

800 personnes ont manifesté ce samedi 4 février contre la fermeture de la maternité d'Autun © Radio France - Charlotte Schuhmacher

En tête de cortège, les sages-femmes de la maternité d'Autun et des habitants. Parmi eux, Tom et Lydia, jeunes parents du petit Joseph né il y a deux semaines. "J'aurais aimé pouvoir accoucher ici sachant que j'ai été suivie par les sages-femmes de la maternité d'Autun mais à cause de la fermeture, j'ai dû accoucher à Beaune", confie la jeune maman. De son côté, Mélodie, sage-femme, est inquiète pour ses patientes mais aussi pour elle-même. "J'ai la trentaine, je réfléchissais à avoir un bébé prochainement avec mon mari mais avec cette situation, je me pose des questions."

Le cortège est passé devant la maternité d'Autun © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Ravi d'avoir pu rassembler autant de monde ce samedi 4 février, Stéphane Guyot, secrétaire général CGT du centre hospitalier d'Autun, rappelle aussi qu'une pétition est en ligne pour protester contre la fermeture de la maternité. "A ce jour, la pétition a recueilli plus de 5.400 signatures. Le combat continue."

Retour en images de la manifestation

Gaelle (à droite), sage-femme à la maternité d'Autun est venue manifester avec sa fille © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Cloé, Théo et Léo, tous les trois nés à la maternité d'Autun, ont accompagné leurs mamans à la manifestation © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Le cortège est parti de la gare d'Autun ce samedi 4 février © Radio France - Charlotte Schuhmacher

De nombreux jeunes parents étaient dans le cortège ce samedi 4 février contre la fermeture de la maternité d'Autun © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La manifestation s'est achevée sur le parvis de la mairie d'Autun © Radio France - Charlotte Schuhmacher