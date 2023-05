EN IMAGES - Fouilles préhistoriques d'Isturitz : quand nos ancêtres se chauffaient en brûlant des os

Pays Basque, 30.000 ans avant notre ère. Le paysage ressemble à la Sibérie, le sol est glacé, pas de bois en hiver, et à intervalles réguliers, les humains de l'époque se retrouvent dans les grottes d'Isturitz. Un point de rassemblement pendant des dizaines de milliers d'années, on a des traces de leur passage de -40.000 à -20.000 ans avant notre ère au moins. Ces grottes sont fouillées depuis 1911 et plus de 110 ans plus tard, les scientifiques continuent à faire des trouvailles. Et les fouilles menées cette semaine du 15 mai dans ces grottes du Pays Basque n'ont pas fait exception.

Des os utilisés comme combustible

La campagne de fouilles actuelles a débuté en 2021 , menée par l'université du Pays Basque - Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU-UPV) quelques jours chaque année. Sur une surface de 1,25m² à peine, ils ont mis à jour un atelier particulier, à l'écart des lieux de vie habituels : on y nettoyait les os, avant de les réduire en petits morceaux pour qu'ils servent de combustible. Un travail sale et ingrat, mais indispensable.

Topographie, géologie, ADN, carbone 14

Aritza Villaluenga, chercheur à l'UPV-EHU explique que la surface fouillée est toute petite, "mais aujourd'hui, on fouille avec plusieurs techniques : topographie, géologie, ADN, carbone 14... On fouille moins, mais on obtient plus d'informations" qu'autrefois. La terre remuée patiemment à coups de pinceaux est un trésor pour les chercheurs : "On va trouver toute la séquence archéologique depuis -20.000 ans jusqu'à -30.000 ans. C'était un lieu secondaire, ils ne voulaient pas faire ces activités dans leur lieu d'habitat. Par exemple, découper une patte de mammouth, c'est très sale, c'est énorme et il faut beaucoup de travail".

La campagne de fouilles lancée en 2021 à Isturitz a connu un nouvel épisode cette semaine du 15 mai 2023. © Radio France - Bixente Vrignon

Les chercheurs ont également découvert dans les grottes d'Isturitz des silex. Ils ont pu identifier leur origine et cela démontrent que les homo sapiens qui vivaient à Isturitz s'étaient parfois déplacés jusqu'à 200 kilomètres de là.

Les grottes d'Isturitz sont classées monument historique depuis 1953, elles sont l'objet de convoitises . En plus de gravures et de peintures rupestres, on y a découvert une série de flûtes taillées dans des bois de rennes, parmi les plus vieilles du monde.