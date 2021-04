EN IMAGES - Grenoble : le ministre de la Santé Olivier Véran inaugure le vaccinodrome d'Alpexpo

La campagne de vaccination prend un autre tournant en Isère. Le vaccinodrome d'Alpexpo a ouvert ses portes ce vendredi. Tous les jours, de 9 heures à 18 heures 30, les piqûres vont s'enchaîner. Et pour son inauguration, le ministre de la Santé, l'Isérois Olivier Véran, est sur place.

Olivier Véran a choisi Alpexpo, sur ses terres grenobloises, pour visiter un vaccinodrome tout juste ouvert ce vendredi. Le ministre de la Santé vient défendre l'évolution de la stratégie vaccinale du gouvernement. Ici, à Grenoble, l'objectif est de vacciner au minimum 1000 personnes dès le départ pour atteindre le chiffre de 3000 injections chaque jour. Suivez sa visite en images avec nous.

à lire aussi Vaccination : Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé en visite à Alpexpo à Grenoble

Il a été reçu par Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, propriétaire des locaux d'Alpexpo, mis à disposition pour accueillir ce vaccinodrome.

Olivier Veran, ministre de la Santé, et accompagné par Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes Métropole. © Radio France - Romane Porcon

Olivier Veran rencontre notamment les personnels mobilisés pour faire tourner le vaccinodrome d'Alpexpo. © Radio France - Romane Porcon

Olivier Véran rencontre les soignants mobilisés, les sapeurs-pompiers et les personnes venues se faire vacciner. Ici, c'est le vaccin Pfizer qui sera administré. 25 flacons, de sept doses chacun, seront utilisés à 8 heures, 11 heures et 14 heures pour respecter le protocole et atteindre l'objectif de 1000 injections quotidiennes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix