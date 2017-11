EN IMAGES : grève à l'hôpital et à l'EHPAD du Bois-Joli d'Evron

Dégradation des conditions de travail, manque de moyens, pressions psychologiques, stress, fatigue. A l'appel de FO, une grande partie du personnel s'est mis en grève ce jeudi 23 novembre.

Selon le syndicat, l'ensemble du personnel de l'hôpital et de l'EHPAD de la petite ville des Coëvrons est à bout nerveusement et physiquement. Il manque des agents, au moins une dizaine poursuit FO, pour que l'établissement retrouve un fonctionnement normal. La charge de travail a augmenté de 10% cette année. Certains salariés parlent même d'une "usine à vieux". La productivité a pris le dessus sur l'humain dénoncent-ils.

VIDÉO Selon @force_ouvriere une grande partie du personnel de l'Ehpad Bois Joli et hôpital d'Evron en grève. Dégradation des conditions de travail, manque de moyens #Mayenne#Santepic.twitter.com/2usDzcvsrY — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) November 23, 2017

Les conditions de travail se dégradent au détriment des résident explique cette aide-soignante de l'EHPAD de 166 lits, tous occupés : "on aimerait avoir des moyens décents pour la prise en charge des gens qui sont entrain de vieillir. C'est leur dernière demeure. On est obligé de rappeler les collègues sur leurs vacances, leurs RTT. On passe du coup moins de temps avec les résidents, ça va trop vite, et dans le peu de temps qu'on leur consacre on pense au patient suivant. Vieillir comme ça ce n'est pas possible, ce n'est pas digne".

Le personnel dénonce la dégradation des conditions de travail © Radio France

Des infirmières de l'hôpital d'Evron rejoignent leur collègue de la maison de retraite. Cadences infernales au détriment du soin expliquent-elles : "il faut faire vite, il y a le téléphone qui sonne, les médecins, l'administratif, ce n'est plus gérable. On n'a pas le temps nécessaire pour voir tous les patients. On a l'impression, à la fin de la journée, qu'on a mal travaillé. On s'occupe beaucoup de personnes âgées, qui n'ont plus de famille pour beaucoup, et on n'a même pas le temps de communiquer avec elles.".

L'ARS et le Département ont "posé un lapin" aux gréviste dénonce FO © Radio France

Ce jeudi matin, une réunion de travail (Agence Régionale de Santé et Département de la Mayenne) s'est tenue à Laval pour définir la politique des 5 prochaines années à l'EHPAD du Bois-Joli. Loin donc des grévistes qui auraient apprécié d'avoir des explications et des précisions sur l'avenir de l'établissement et ça le syndicat Force Ouvrière ne l'a pas apprécié dénonçant un manque de courage de l'ARS et des élus.