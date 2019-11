EN IMAGES - L'American Memorial Hospital de Reims fête ses 100 ans

Reims, France

C'est un hôpital pas comme les autres. Une idée qui naît à la fin de la Grande Guerre de la volonté de familles américaines pour aider à la reconstruction de Reims après la Grande Guerre. Un conflit particulièrement meurtrier, où des dizaines de milliers de combattants américains sont venus combattre aux côtés des français dans les tranchées. Un comité d'amitié franco-américain voit donc le jour en 1919, et un fonds de collecte est créé dans les mêmes temps pour lancer le chantier.

L'American Memorial Hospital, lors de son ouverture en 1925. - @CHU Reims

L'inauguration de l'hôpital en 1925, avec la présidente du comité américain. - @CHU Reims

Le document attestant de la remise des clés de l'hôpital à la Ville de Reims. - @CHU Reims

Toujours le même fonds

Le fonds de collectes est resté le même depuis. Des dons américains affluent tous les ans pour aider à la création de l'hôpital, un établissement pour enfants qui ouvre officiellement ses portes en 1925. Aujourd'hui, ces dons représentent près d'un demi-million chaque année. Ils aident à améliorer le matériel de l'American Memorial Hospital, qui se situe à la pointe de l'innovation dans certains domaines pédiatriques.

Les dortoirs d'époque. - @CHU Reims

Un groupe d'enfants hospitalisés prend la pose. - @CHU Reims

Une ambulance de l'hôpital. - @CHU Reims

On fait souvent partie des premiers en France à avoir du matériel innovant en terme de pédiatrie" - Nathalie Bednarek, médecin au CHU de Reims.

Aujourd'hui, les donations américains continuent d'entretenir le fonds de collecte. Et les dividendes dégagés par le fonds servent ensuite à améliorer le matériel pédiatrique de l'American Memorial Hospital, souvent à la pointe en la matière selon Nathalie Bednarek, médecin au CHU de Reims. "L'exemple le plus récent, c'est le système EOS, qui permet de faire des radiographies osseuses tout en limitant l'exposition aux rayons X. Autre exemple, le dépistage de la surdité pour les enfants a commencé ici, il y a quinze ans".

Un des appareils du service de néonatalogie de l'hôpital. - @CHU Reims

Plusieurs espaces de jeux sont maintenant disponibles pour les enfants. - @CHU Reims

Entre 1200 et 1500 hospitalisations par an

L'American Memorial Hospital de Reims fait maintenant plus de 40 000 consultations sur des enfants chaque année. Il y a à peu près 25 000 passages aux urgences, et entre 1200 et 1500 hospitalisations tous les ans.

L'American Memorial Hospital sous la neige. - @CHU Reims