EN IMAGES - L'aquarium du centre François Baclesse déstresse les enfants avant leur radiothérapie

Ce mardi 15 février, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. En France, près de 1.700 nouveaux cas de cancers chez l'enfant de moins de quinze ans sont diagnostiqués chaque année. En Normandie, le centre François-Baclesse est l'un des vingt centres régionaux de lutte contre le cancer de France. Ils perfectionnent au quotidien l'accueil des enfants malades avec notamment, un aquarium qui détend les enfants avant leur passage en radiothérapie.

Les poissons ici ont le même effet que les chiens et les chats, c'est une compagnie à part - Jean-Louis Habrand, radiothérapeute

L'aquarium, en plein cœur de l'unité pédiatrique. - Centre François Baclesse

Bien accueillir pour mieux traiter

Au centre François-Baclesse, l'évolution des techniques de soins, comme avec la protonthérapie, est une lueur d'espoir pour toutes les familles. Mais les professionnels de santé sont formels : un enfant bien accueilli est un enfant plus à même de recevoir son traitement selon ce radiothérapeute caennais : "Aujourd'hui, on colle de plus en plus aux attentes de chaque enfant. Nos personnels sont mieux formés, nos manipulateurs en radiothérapie le sont également. C'est tout un protocole qui s'est amélioré. L'enfant doit être calme, serein pour subir tout ce protocole de soins, c'est primordial ! L'aquarium en fait partie."

Les chances de survie pour un enfant atteint d'un cancer sont d'environ 85%, elles n'étaient que de 50% il y a 20 ans - Fernand Missohou, radiothérapeute caennais

Fernand Missohou et Jean-Louis Habrand, radiothérapeute au centre François-Baclesse. © Radio France - Louis Fontaine

Des méthodes plus douces pour les enfants

Au Centre François Baclesse, on innove pour faciliter au mieux la prise en charge des enfants atteints d'un cancer. Les professionnels de santé ont délaissé les techniques d'anesthésie générale pour un traitement en radiothérapie. Ils privilégient maintenant des moyens plus doux pour les enfants selon le radiothérapeute Jean-Louis Habrand : "C'est là que l'on va faire appel à des techniques telles que des techniques distractives, autrement dit des techniques dérivées de l'hypnose. Je pense notamment à des écrans qui permettent de projeter des scènes animées à des enfants pendant la séance d'irradiation. Ils sont complètement focalisés sur d'autres choses et donc ça nous permet de vraiment les maintenir dans cet état de relaxation qui est absolument indispensable pour réaliser un traitement. Il faut rappeler qu'une séance d'irradiation dure quand même plusieurs minutes."

Les enfants sont à quelques centimètres des poissons. © Radio France - Louis Fontaine