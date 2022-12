EN IMAGES - L'hôpital de Lanmary veut devenir une référence en rééducation en Dordogne

Un bâtiment de 350 m² construit et consacré à la kinésithérapie, 150 m² restructurés pour l'ergothérapie et surtout des machines modernes pour accompagner le travail des patients : après deux ans de travaux, le plateau technique de rééducation de l'hôpital de Lanmary, à Antonne-et-Trigonant, près de Périgueux a ouvert ses portes. Il est très fièrement inauguré ce jeudi.

L'espace consacré à la kinésithérapie fait 350 m². © Radio France - Lisa Guinic

"Nous voulons devenir ce que l'on appelle 'pôle d'excellence'", annonce la Dr Marie-Véronique Glorian-Alix, vice-présidente de la commission médicale de l'établissement. Fini les diverses petites salles exiguës de kinésithérapie et d'ergothérapie éparpillées dans les bâtiments de l'hôpital, désormais tout est centralisé à un endroit, sur le plateau de rééducation, pour accompagner les patients se remettant de troubles neurologiques, comme l'AVC.

"Comme dans un parachute"

A côté des plus classiques tables de rééducation, barres parallèles et tapis de marche et de course, la technologie "LiteGait", appareil de verticalisation des patients*, "assez exceptionnel",* qualifie Cécile Faignet, la plus ancienne des kinésithérapeutes de l'hôpital. "Il est mobile et est également muni d'un tapis roulant, explique la soignante dans une démonstration. Nous installons le patient dans le harnais, ensuite nous passons les sangles et le patient sera maintenu comme dans un parachute."

Les barres parallèles du plateau technique de rééducation. © Radio France - Lisa Guinic

"Le patient est suspendu", poursuit-elle. Le haut du corps est donc moins lourd et le patient peut réapprendre plus facilement à travailler sur ses appuis inférieurs, c'est-à-dire ses pieds et ses jambes. Dans une salle individuelle, son collègue ergothérapeute, Nicolas Revesche, présente le simulateur de conduite. Il permet "de mesurer les performances comme les temps de réaction, la force maximale au freinage, le maintien du volant, le contrôle de la direction", décrypte le soignant.

Conduite aménagée

Diverses adaptions peuvent être essayées par les patients sur ce poste de conduite aménagé : "la boule au volant, avec les clignotants, un volant spécial, le 'tirer-pousser', détaille Nicolas Revesche. Nous pouvons configurer [le simulateur] en boîte automatique ou manuelle, mettre l'accélérateur à gauche ou à droite et même conduire au joy stick." Via cette conduite-test en amont, le patient peut ainsi choisir les aménagements les plus adaptés à sa pathologie.

Nicolas Revesche, ergothérapeute, présente le simulateur de conduite. © Radio France - Lisa Guinic

Dans la salle dédiée aux trois ergothérapeutes du service justement, la nouvelle machine high tech IVS 3 attire tous les regards. Elle a remplacé la traditionnelle boîte en forme de chaussures qui permet la thérapie miroir. L'objectif est toujours le même : faire croire au cerveau que le bras malade peut bouger sans douleur, grâce au bras valide en mouvement face à la glace qui crée l'illusion. Mais désormais, c'est une caméra qui filme le bras et inverse la perception.

400 exercices

"L'IVS 3 est beaucoup plus immersive, se réjouit Tiffany Chautru, ergothérapeute. Les patients sont beaucoup plus intéressés quand ils le voient que quand ils voient simplement une boîte. Ils sont mieux installés. Au niveau des douleurs, [cette technologie] en soutient vraiment [certains], ça leur fait du bien et les aide aussi à se recentrer sur eux." L'IVS 3, en proposant plus de 400 exercices, s'adapte à chaque pathologie.

Elisa Maufus et Tiffany Chautru, ergothérapeutes, testent la machine IVS 3, nouvelle technologie de la thérapie miroir. © Radio France - Lisa Guinic

En plus des trois ergothérapeutes, six kinésithérapeutes, deux éducateurs sportifs, deux psychologues et neuropsychologues et un diététicien, soit quatorze soignants, travaillent uniquement sur ce plateau de rééducation pour accompagner les patients des médecins des divers services de l'hôpital de Lanmary. Le cabinet d'architecture Coq&Lefrancq a dirigé les travaux de ce plateau, accompagné de quinze entreprises locales pour sa réalisation. En tout, 1,35 millions d'euros ont été investis.

A l'hôpital de Lanmary, la salle d'ergothérapie s'adapte à la pathologie de chaque patient. © Radio France - Lisa Guinic