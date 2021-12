EN IMAGES - L'hôpital de Perpignan saturé de patients Covid en réanimation : "À chaque vague, c'est pire"

"On a l'impression que rien n'avance." Pas de lumière au bout du tunnel pour Marie Duchet, cadre de santé en réanimation à l'hôpital de Perpignan. "À chaque fois qu'on espère que ça aille mieux, ça repart en arrière. À chaque vague, c'est pire et on a l'impression de retomber un peu plus bas. C'est vraiment difficile." Sur les 27 lits réservés aux patients Covid dans le service, 24 sont occupés en ce moment. Et il en arrive chaque jour davantage, environ trois ou quatre patients supplémentaires.

"On a transformé des bureaux en lits pour accueillir des patients Covid, raconte Olivier Barbot, le chef du service réanimation de l'hôpital. On est même obligés d'ouvrir des lits de réa en salle de réveil, au bloc opératoire, ce qui perturbe l'activité du bloc." Autrement dit, des opérations chirurgicales, pour les cancers par exemple, sont reportées.

"On n'est même pas encore au pic du variant Delta. On risque d'avoir ce pic ainsi que celui du variant Omicron en même temps."

Olivier Barbot, chef du service de réanimation

Le service est déjà à saturation. La quasi totalité des patients sont atteints par le variant Delta. "On n'est même pas encore au pic du variant Delta, s'inquiète Olivier Barbot. On risque d'avoir ce pic ainsi que celui du variant Omicron en même temps."

Les équipes sont épuisées. Impossible de prendre de vrais congés pendant les fêtes. "J'ai eu quatre jours de repos, parce que notre cadre a tout fait pour", explique Presilia, une infirmière. Après près de deux ans d'épidémie, a-t-elle le moral ? "Pas trop. Tout ça nous ajoute un travail monstrueux, en plus de l'activité habituelle du service", notamment pour prendre en charge les accidentés de la route.

Plus de 90% des patients Covid en réanimation à Perpignan ne sont pas vaccinés

Les cadres ont aussi du mal à remplir les plannings. Il manque du monde. "Il y a des arrêts maladies, des cas contacts, des parents qui doivent garder leurs enfants cas contacts", note le chef du service. Olivier Barbot s'insurge aussi contre les personnes non-vaccinées. En réanimation à Perpignan, c'est le cas de plus de 90% des patients en ce moment.

"C'est exaspérant, regrette-t-il. Si tous ces patients étaient vaccinés, ils ne seraient probablement pas en réanimation. Il faut qu'ils comprennent que, même s'ils ne se jugent pas à risque de faire des formes graves, se faire vacciner permettra peut-être de sauver leur vie et celle de leurs proches."

