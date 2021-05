En images - L'ouverture du vaccinodrome au Parc des Expositions de Caen

Dix lignes vaccinales, une capacité de 1200 injections par jour : le plus grand centre de vaccination du Calvados a ouvert ce mercredi au parc des Expositions de Caen. Il est le 16ème centre de vaccination du département. Et son objectif est d'absorber l'augmentation des livraisons de doses.

Les premiers candidats à la vaccination se sont présentés dès 8h30 ce mercredi matin. Installé dans le Palais des Sports attenant au parc des expositions, le nouveau centre de vaccination accueille uniquement sur RDV (sur la plate forme en ligne Keldoc). Et il est entièrement géré par les pompiers du Calvados. 35 personnels volontaires le font tourner 7 jours sur 7. Ce vaccinodrome vient s'ajouter aux 15 centres fixes déjà répartis dans le Calvados.

L'entrée du vaccinodrome se fait par l'arrière du parc des expositions, côté Palais des sports. Les personnes sont convoquées par groupe de dix toutes les cinq minutes. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Sa capacité maximale est de 1200 injections par jour, 8400 par semaine. "Pendant les premières semaines, il ne fonctionnera pas à plein régime, explique Philippe Court le préfet du Calvados. En revanche, il est prêt à absorber l'augmentation des livraisons de doses prévues pour la fin mai/début juin".

Les candidats au vaccin doivent remplir un questionnaire qui doit être validé avant d'aller recevoir l'injection. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Ici c'est le vaccin Pfizer qui est administré. Selon un parcours identique à celui que l'on trouve dans les autres centres de vaccination. Convocation à un horaire déterminé lors de la prise de RDV, prise de température à l'entrée, questionnaire à remplir, entretien sur les éventuelles contre indications, injection, délivrance du certificat de vaccination et temps de repos obligatoire de 15 minutes.

Wilfried, 49 ans, est membre d'un bureau de vote dans sa commune aux prochaines élections et à ce titre a pu se faire vacciner. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Les personnes vaccinées doivent obligatoirement observer un temps d'attente de quinze minutes avant de pouvoir quitter le centre. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Peuvent actuellement être vaccinées au parc des expositions, les personnes de plus de 60 ans, les personnes de plus de 18 ans présentant pathologies ou comorbidités, et les personnes concourant aux opérations électorales. Un dispositif coupe-file est d'ailleurs dédié à ces dernières les 5, 6 et 7 mai. Le centre fonctionne uniquement sur RDV, sur la plateforme en ligne Keldoc. Et c'est sur cette plate forme que le RDV pour la deuxième injection est fixé : pour les personnes ayant été vaccinées ce mercredi, le second RDV est fixé au 16 juin 2021.

Situation de la vaccination au 3 mai 2021 dans le Calvados

A ce jour, 270 000 injections ont été effectuées dans le Calvados. Les personnes de plus de 70 ans sont vaccinées à 81% et les 55-69 ans à 52%. Le 15 mai, la vaccination sera ouverte à toutes les personnes de plus de 50 ans, et à partir de la mi juin à toutes les personnes de plus de 18 ans. L'objectif est qu'à la fin de l'été toutes les personnes qui le souhaitent aient pu être vaccinées.