EN IMAGES - La peinture pour soulager les symptômes de la maladie de Parkinson

Joëlle et Georges sont calmes et concentrés sur leurs tableaux, ce qui effacent presque leur symptômes.

Quand on entre dans la salle, il y a des pots de peinture disposés partout, mais surtout des personnes focalisées sur leurs tableaux. Pas ou peu de tremblements. L'image est saisissante. En réalité, Martine, Sébastien, Georges et Joëlle, les artistes peintres du jour, vivent tous avec la maladie de Parkinson. Cette activité, organisée par l'antenne saint-juniaude de l'association France Parkinson , leur permet de se libérer et de laisser place à leur imagination.

"Je ne suis que débutante", lance Joëlle, modeste, 72 ans. Mais dès que nous lui tendons le micro, que son attention se relâche de sa toile, les symptômes de la maladie ressurgissent. "Je me suis rendu compte que ça me calme un petit peu parce que je remue beaucoup. On ne pense pas à autre chose, on pense à notre peinture", explique-t-elle.

PHOTOS - Les œuvres des adhérents de France Parkinson à Saint-Junien

Cet atelier est une idée lancée par Georges, 62 ans et diagnostiqué Parkinson en 2017. "Je voulais montrer que tous peuvent faire comme moi", lance celui qui a trouvé refuge dans la peinture et qui compte près de 200 tableaux désormais. "On est dans notre bulle", termine-t-il. Toutes les œuvres réalisées lors de ces ateliers seront exposées du 27 au 30 septembre à la salle Laurentine Teillet de Saint-Junien.

Tous les tableaux ont été réalisés par des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. © Radio France - Bastien Thomas

Un moment de détente et de concentration, chaque lundi, pour les malades de Parkinson. © Radio France - Bastien Thomas