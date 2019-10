[En images] La vulgarisation scientifique : l'enjeu de la Fête de la science à Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg, France

Qu'est-ce que la radioactivité ? Le pH ? Les micro-algues ? C'est pour répondre à ces questions que la Fête de la science est organisée en ce moment, notamment à Cherbourg-en-Cotentin, jusqu'au 13 octobre 2019. Durant cette période, des conférences, des expositions mais aussi un village de la science sont organisés. Le programme complet est à retrouver ici.

Ce village de la science fait partie des nouveautés. Il est ouvert jusqu'à ce dimanche 6 octobre, de 10 heures à 18 heures à l'Espace René-Lebas. Une vingtaine d'acteurs du monde de la science et de la technologie sont présents et proposent des ateliers, des expériences et des expositions de leur travail. Ils sont répartis sur plusieurs pôles, dont la physique, la biologie ou encore l'énergie.

Comment vulgariser la science ?

L'objectif de l'événement est d'expliquer la science, de la rendre accessible à tous. Une tache qui n'est pas forcément évidente mais les intervenants et les organisateurs ont plusieurs méthodes :

Ce village de la science ferme ses portes à 18 heures ce dimanche soir. Mais la fête continue la semaine prochaine avec un festival, Pint of science, à la scène des Halles à Cherbourg-en-Cotentin mardi 8 et mercredi 9 octobre. Un "Ocean hackathon" aura lieu du vendredi 11 au dimanche 13 octobre à la Cité de la mer. Enfin, le forum au nom de la mer sera organisé le mardi 15 à la Cité de la mer.