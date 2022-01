EN IMAGES - Le centre de vaccination de Feurs ouvre une ligne spéciale pour les 5-11 ans

Quatre centres de la Loire ont déjà ouvert une ligne spéciale pour la vaccination des 5 à 11 ans. Celle de Feurs a démarré mercredi 5 janvier : elle peut permettre de vacciner 160 enfants le mercredi et 80 le samedi matin. Tout est aménagé pour rassurer les enfants et les parents.

Des tables d'écoliers, des dessins des écoles de la commune affichés aux murs, tout est fait pour que les enfants qui viennent au centre de vaccination de Feurs soient aussi détendus que possible pour se faire vacciner. Ici, trois médecins et trois infirmières s'occupent exclusivement des petits de 5 à 11 ans qui viennent recevoir l'injection contre le Covid 19 depuis mercredi 5 janvier.

Les écoliers de Feurs ont fait des dessins pour décorer la zone du centre réservée à la vaccination pédiatrique. © Radio France - Louise Thomann

"Nous utilisons du matériel pédiatrique" explique Nicole Padet, responsable administrative du centre. Ca veut dire des aiguilles plus courtes, plus fines et des doses de vaccin adaptées aux enfants. "Rien à voir avec les adultes." Les petits et leurs parents attendent d'ailleurs dans une zone à part et ne passent pas du tout par le même chemin que les plus de 12 ans.

Les trois médecins et les trois infirmières pédiatriques ne s'occupent que des cinq onze ans dans cet espace qui leur est réservé, à eux et leurs parents. © Radio France - Louise Thomann

Ces lignes dédiées à la vaccination pédiatrique permettent de vacciner 160 enfants le mercredi-après midi et 80 le samedi matin à Feurs. Trois autres centres dans la Loire ont mis en place un dispositif similaire. Deux autres vont ouvrir dans les prochains jours, à Saint-Chamond mercredi 12 janvier et à Firminy peu après.

Les dessins aux murs permettent aussi de détourner l'attention des enfants pendant que l'infirmière pique. © Radio France - Louise Thomann