EN IMAGES - Le centre Vélodrome transformé en centre de vaccination géant

Alors que la France suspend ce lundi soir l'utilisation du vaccin AstraZeneca "par précaution", le stade Vélodrome a vacciné toute la journée à Marseille. Ce sont 500 personnes, dans un premier temps, qui ont reçu une injection de vaccin contre le Covid-19, soit AstraZeneca, soit Pfizer-BionNTech. Le rythme des injections devait accélérer dans les prochains jours, jusqu'à 2.000-2.500 injections par jour, selon le maire de la ville Benoît Payan.

Les Marseillais qui sont venus ce faire vacciner ce lundi étaient ravis : "Tout s'est bien passé, j'attendais ce vaccin avec impatience", témoignent plusieurs d'entre-eux auprès de France Bleu Provence.

500 rendez-vous au stade Vélodrome ce mardi © Radio France - Bruno Blanzat

Le centre de vaccination a été installé dans une partie du que stade Vélodrome, lieu symbolique, comme le dit Benoît Payan : "C'est probablement l'un des plus grands centres de vaccination en France et c'était très symbolique d'ouvrir le Vélodrome. Les Marseillaises et les Marseillais connaissent ce stade, aiment ce stade". La vaccination se fait dans les locaux de la tribune Ganay et pas sur la pelouse ni dans les tribunes. Mais les fans de l'Olympique de Marseille peuvent apercevoir le terrain à travers des portes vitrées.

Le stade Vélodrome devrait devenir le principal centre de vaccination de la 2e ville de France © Radio France - Bruno Blanzat

Pas de vaccination avec AstraZeneca ce mardi

Le Vélodrome, ouvert six jours sur sept pour vacciner, devrait devenir le principal centre de vaccination de la 2e ville de France, devant l'Hôtel de ville (350 à 500 doses par jour) ou le centre installé dans la mairie des 15 et 16e arrondissements (autour de 200 doses par jour). Le rythme sera toutefois ralenti dès ce mardi par la suspension du vaccin AstraZeneca en France dans l'attente d'un avis européen sur le sujet.

Lundi, sur 500 rendez-vous au stade Vélodrome, 200 ont concerné des injections de Pfizer/BioNTech et 300 d'AstraZeneca, selon la mairie qui assure laisser ouvert ses centres de vaccinations ce mardi. Les administrations d'AstraZeneca prévues mardi seront toutefois logiquement reportées.

Après la suspension par plusieurs pays de l'utilisation du vaccin AstraZeneca, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a précisé lundi qu'elle "examinera plus en détail les informations ce mardi et a convoqué une réunion extraordinaire le jeudi 18 mars pour conclure sur les informations recueillies et sur toute autre mesure qui pourrait être nécessaire".