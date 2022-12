EN IMAGES - Le chantier de Nancy Thermal est terminé

De la faïences, des vitraux, des équipements tous neufs. Pas de doute, le chantier du nouveau Nancy Thermal est bel et bien achevé. Signe d'une avancée significative vers l'ouverture de l'équipement au public, fixée au 1er avril 2023. Depuis ce lundi 12 décembre, les installations sont même testées pour voir si elles fonctionnent correctement. "On appelle ça une marche à blanc, et ça continuera jusqu'au mois de mars", précise Bernard Riac, PDG du groupe Valvital, exploitant de Nancy Thermal.

L'ouverture va se faire de façon progressive à l'issue des 4 ans de chantie r. A partir du 1er avril, les 2 piscines olympiques seront accessibles au grand public, au même prix que les autres bassins du Grand Nancy pour les habitants de la métropole. Puis, ça sera au tour du spa bien-être le 15 avril, avant l'ouverture de la cure thermale le 15 mai.

Les bassins extérieurs avec le bassin olympique, le toboggan en inox et le plan incliné de glisse. © Radio France - Arthur Blanc

Les réservations sont déjà ouvertes pour les curistes qui souhaitent y suivre une thérapie de 18 jours. Pour l'heure, 375 réservations sont déjà enregistrées, et les équipes dirigeantes espèrent accueillir 3 000 curistes sur toute l'année 2023. "Ça va monter en puissance pendant les 5 premières années pour atteindre les 15 000 à terme", ajoute Bernard Riac.

L'un des 17 bassins intérieurs © Radio France - Arthur Blanc

Pour faire fonctionner les 17 bassins, qui représentent une surface totale de 3 650 mètres carrés, soit presque un terrain de foot, il faut du personnel. Au total, 120 à 130 personnes officieront à l'intérieur. Reste encore des postes à combler, notamment pour les maîtres-nageurs, métier en tension en manque de personnel. Plus de 1 000 CV sont déjà arrivés sur la table du groupe Valvital.

L'un des bassins extérieurs © Radio France - Arthur Blanc

Le chantier extérieur sera également terminé d'ici l'ouverture. Il y aura au total 450 places de stationnement payant tout autour du site, contre 300 prévues initialement. Mais la métropole compte également attirer des curistes venus de l'extérieur en train. Et pour ça, l'offre de soins pourrait être capitale. "On va demander, en plus de la rhumato, de faire une étude pour la phlébologie. Et dans un deuxième temps, on fera des études pour les voies respiratoires", explique Bernard Riac. Les patients Covid long reçus à Nancy Thermal seront également étudiés pour mieux accompagner cette maladie.

Les vitraux au sommet du dôme du hall d'accueil. © Radio France - Arthur Blanc