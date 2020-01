EN IMAGES - les manipulateurs radio des hôpitaux de Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne en grève

Département Mayenne, France

"Pas de radio, pas d'hosto", c'est le slogan des manipulateurs en électroradiologie médicale. A Laval et à Château-Gontier-sur-Mayenne, les professionnels ont fait grève aujourd'hui. La colère gronde : locaux vétustes, matériel souvent en panne, manque de reconnaissance du métier, salaires et primes peu élevés ou inexistants.

"Nous sommes les oubliés de l'hôpital public, du secteur de la santé" se désole leur porte-parole Aurélie Coupé : "on est 35.000 en France, nous sommes peu nombreux, les patients nous connaissent mal. La prime "Buzyn" a été mise en place pour le personnel des urgences et nous nous avons été oubliés. Sans nous, pas de diagnostic possible. Pas de prime, ce n'est pas juste".

grève des manipulateurs radio en Mayenne © Radio France

Les manipulateurs radio des hôpitaux réclament une revalorisation salariale : ils touchent 1300 euros net en début de carrière, 2000 à la fin.