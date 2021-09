EN IMAGES - Les premiers bébés arrivent à la nouvelle maternité de Voiron en Isère

Maxime, Lia et sa maman Roda ont été transférés de l'ancienne maternité vers les nouveaux locaux ce mercredi matin. La famille s'y sent très bien et salue le travail des équipes.

Il y a d'abord eu le bruit des cartons qu'on déballe, puis les premiers cris de bébés. La maternité de Voiron vient de s'installer dans le nouvel hôpital ce mercredi 8 septembre. Il y a 25 chambres classiques, six avec des lits kangourous qui permettent aux parents de rester avec leur enfant s'il naît prématuré ainsi que des salles de naissances naturelles avec des baignoires et des draps pour se suspendre pour s'adapter encore mieux au projet d'accouchement.

La salle de naissance naturelle est équipée d'une baignoire et bientôt d'un drap pour que les femmes qui le souhaitent puissent se tracter pendant l'accouchement. © Radio France - Noémie Philippot

À 8H, c'est déjà l'effervescence dans les couloirs. Les déménageurs amènent des cartons et les soignants prennent rapidement le temps de visiter, "ça te donne envie d'accoucher hein ?" lance une sage-femme à une collègue.

Une équipe de sages-femmes s'occupent de déballer les cartons pendant qu'une autre prend en charge les femmes sur le point d'accoucher. © Radio France - Noémie Philippot

Trois naissances prévues pendant la journée d'installation

Les futures mamans arrivent en ambulance depuis l'ancien hôpital, rejointes par leur conjoint. Même si les couloirs grouillent comme une fourmilière, Éloïse attend sereinement sa petite fille. "Dans les chambres on est au calme ! C'est agréable d'avoir des choses toutes neuves et un peu plus pensées par rapport aux accouchements d'aujourd'hui. Ça permet d'avoir des choses qu'on n'a pas dans les vieilles maternités, donc une bonne perspective pour l'accouchement" sourit-elle.

Éloïse attend la naissance d'une petite fille. Elle apprécie les équipements neufs, une chambre lumineuse et spacieuse. © Radio France - Noémie Philippot

Comme elle, Roda et Maxime trouvent les chambres spacieuses et agréables. Ils sont arrivés mercredi matin après la naissance de leur fille, Lia, la veille dans l'ancienne maternité. "C'est très grand comparé à l'ancien hôpital !" remarque le papa, et la maman s'enthousiasme. "Les locaux sont magnifiques, ils sont spacieux, lumineux, c'est super." Elle salue aussi le travail des équipes "super bien organisées, toujours dans la bienveillance."

ÉCOUTEZ - Roda et Maxime, les parents de la petite Lia, très heureux d'être accueillis dans la nouvelle maternité. Copier

C'est un moment très, très particulier pour nous.

Les premiers accouchements dans les nouveaux locaux commencent alors que les déménageurs amènent encore des lits dans les chambres. Toutes les équipes sont sur le pont pour que tout se passe bien. "On a doublé les équipes sur le nouveau site pour qu'à la fois les patientes soient prises en charge par les sages-femmes et puis il y a une autre équipe qui déballe les cartons" explique Marie Gonzalez, infirmière coordinatrice en suite de naissance. "C'est un moment très, très particulier pour nous, qui est exceptionnel" confit-elle. Au moment de fermer l'ancienne maternité, l'émotion était très forte notamment pour celles qui y travaillaient depuis plus de 20 ans.

Pendant qu'Éloïse patiente sereinement, les déménageurs continuent d'apporter des lits pour équiper toutes les chambres. © Radio France - Noémie Philippot

Trois naissances étaient prévues pendant cette journée d'installation. Le premier bébé est arrivé à 16H10, c'est un petit garçon qui s'appelle Nino. "Je viens d'accueillir le premier papa" sourit la directrice déléguée de l'hôpital de Voiron, Élodie Ancillon. "On a l'impression de participer à cette tranche de vie d'une façon un petit peu particulière. On est encore en train d'emménager, tout n'est pas encore complètement installé" raconte-t-elle. Ce grand changement est vécu selon elle avec "du plaisir, de l'excitation et pas mal de fatigue aussi parce que ça fait une dizaine de jours que toutes les équipes sont mobilisées autour de ce déménagement."