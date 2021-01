EN IMAGES - Les vaccinations contre le Covid 19 commencent au centre Prouvé de Nancy

Le jour J dans la Métropole du Grand Nancy : avec quelques jours d'avance sur le reste du pays, la vaccination des personnes de 75 ans et plus commence ce mercredi dans neuf centres répartis sur le territoire. Le centre des congrès Prouvé a été transformé en centre de vaccination. Reportage

Quant aux premiers candidats à la vaccination, ils étaient présents dès l'ouverture du centre Prouvé. Une quarantaine de personnes doivent être vaccinées ce matin.Ues congrès Prouvé de Nancy accueille ses premiers habitants de 75 ans et plus à vacciner contre le Covid 19 ainsi que le personnel médical en charge de ce centre. Nancy, première ville de France à vacciner cette population qui ne vit pas en Ehpad alors que le coup d'envoi national est prévu le 18 janvier.

Une dizaine de cabines de vaccinations

En tout, une dizaine de cabines de vaccinations ont été installées dans l'un des halls, au rez-de-chaussée du centre Prouvé. Un centre, géré par des professionnels de santé libéraux où l'on retrouve des espaces pour les consultations médicales, pour les injections et des espaces d'attente avant l'injection puis après pour être certain que tout va bien.

Une dizaine de cabines de vaccination sont installées dans le centre Prouvé de Nancy © Radio France - Romain Berchet

Des cabines de vaccination sont installées mais également des espaces pour les consultations médicales © Radio France - Romain Berchet

Une dizaine de cabines de vaccination sont installées dans le hall © Radio France - Romain Berchet

Les vaccins du laboratoire américain Pfizer BioNtech sont arrivés sur le site peu avant neuf heures afin de pouvoir honorer dans les temps les premiers rendez-vous. Des créneaux très prisés puisque le centre d'appels est assailli de demandes depuis le lundi 11 janvier. Plus de 1.000 personnes ont déjà pris rendez-vous en deux jours sur les 19.000 habitants de 75 ans et plus concernés dans la Métropole.

Les vaccins Pfizer sont arrivés peu avant 9 heures © Radio France - Romain Berchet

Une quarantaine de personnes vaccinées ce matin

Quant aux premiers candidats à la vaccination, ils étaient présents dès l'ouverture du centre Prouvé. Une quarantaine de personnes doivent être vaccinées ce matin. Une ouverture devant les micros et caméras de nombreux journalistes. La première vaccinée du centre s'appelle Odette, elle a 84 ans.

Une foule de journalistes est présente pour l'ouverture de ce centre © Radio France - Romain Berchet

En tout, la Métropole ouvre neuf centres de vaccination pour cette phase de la campagne. Pour vous inscrire, si vous avez plus de 75 ans, vous pouvez appeler au 03 83 85 13 00 ou sur le site Doctolib.