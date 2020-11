EN IMAGES - Nouvelle mobilisation des "oubliés du Ségur" en Mayenne : "hier adulés, aujourd'hui méprisés"

Une centaine d'agents mayennais, venus de différentes structures sociales et médico-sociales du département, se sont rassemblés ce jeudi après-midi devant la Préfecture de la Mayenne à Laval pour demander d'être traités comme tous les autres acteurs hospitaliers.

On les surnomme les "oubliés" ou les "exclus du Ségur" _: c_e sont les agents des établissements et services du social et médico-social.

Des agents, venus de tout le département (Laval, Château-Gontier, Evron), ont manifesté ce jeudi devant la Préfecture, à l'appel de plusieurs syndicats. Ils étaient une centaine. Les "oubliés du Ségur" veulent, eux aussi, obtenir la prime de 183 euros, négociée pendant l'été.

Manifestation des Oubliés du Ségur à Laval le jeudi 26 novembre © Radio France

Les agents des établissements sociaux et medico-sociaux sont en première ligne comme les soignants dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus soulignent les organisations syndicales.