EN IMAGES - Octobre rose : Deux Miss France à Guéret pour soutenir les femmes atteintes d'un cancer du sein

Elles les ont vues à la télé, et maintenant en vrai ! Six patientes atteintes d'un cancer du sein ou en rémission ont pu rencontrer Nathalie Marquay, miss France 1987, et Vaimalama Chaves, miss France 2019, venues avec leur association Les Bonnes Fées , qui accompagnent justement les femmes qui traversent cette épreuve aussi difficile que douloureuse. Aux côtés d'une socio-esthéticienne, les deux personnalités ont pu échanger avec les patientes, et leur offrir une séance de soins, pour les aider à se sentir mieux dans leur peau, à mieux s'accepter, quand bien même elles ont dû subir une chimiothérapie ou une ablation d'un sein.

Une nouvelle opération dans le cadre d'Octobre rose, qui résonne particulièrement pour Nathalie Marquay, qui a elle-même vécu et vaincu une leucémie en 1998, et a perdu son mari, Jean-Pierre Pernaut, d'un cancer des poumons, le 2 mars dernier. Elle a donc largement partagé son expérience avec les patientes.

A la sortie de sa séance de radiothérapie, Stéphanie est venue voir les bonnes fées, à savoir deux miss France, disponibles pour la pouponner. © Radio France - Léo Corcos

Les miss ont pu voir leur popularité en Creuse, multipliant les photos avec des passants contents de voir des miss. Un ruban a été symboliquement coupé, inaugurant l'arrivée de la caravane des Bonnes Fées

Cette jeune femme a fait 1h30 de route exprès pour voir les miss ! © Radio France - Léo Corcos

Cette patiente a pu faire la photo avec les deux miss France ! © Radio France - Léo Corcos

L'arrivée de Nathalie Marquay et Vaimalama Chaves à l'hôpital de Guéret © Radio France - Léo Corcos

Les miss, aux côtés du personnel de l'hôpital et du département de la Creuse © Radio France - Léo Corcos

Jeudi 6 octobre, la caravane ambulante des Bonnes Fées sera à Déols, près de Châteauroux. Vaimalama Chaves sera présente, et Nathalie Marquay laissera sa place à Clémence Botino, miss France 2020.