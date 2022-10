EN IMAGES - Octobre Rose : un millier de participants à la Marche Rose à Château-Gontier-sur-Mayenne

Ce dimanche 2 octobre, à l'occasion d'Octobre Rose, le mois de prévention et de lutte contre le cancer du sein, l'hôpital du Haut-Anjou et les commerçants de Château-Gontier-sur-Mayenne ont organisé une Marche Rose qui a réuni un millier de participants.

Ce dimanche matin, s'est déroulée, à Château-Gontier-sur-Mayenne, la première édition de la Marche Rose, dans le cadre d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation du cancer du sein.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cet évènement a réuni un millier de participants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

52 Mayennaises sont mortes de cette maladie en 2021 pour 236 cancers dépistés. Un chiffre qui pourrait vraiment baisser avec une dépistage plus important et plus tôt selon Bernadette Perrot, présidente de la Ligue contre le cancer en Mayenne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour Bernadette Perrot, cette chute du dépistage a deux explications : "la politique de l'autruche" et "il y a eu une polémique absolument débile où on a dit les mammographies donnent des cancers, ce qui est complètement faux. Donc on a eu une baisse de participation dans toute l'Europe et c'est complètement stupide parce que sur 1 000 cancers, il y en a un provoqué par les rayons et sur ce un sur 1 000, on inclut les femmes irradiées dans leur adolescence ou leur début de vie adulte."