EN IMAGES - Opération pétition et tractage des urgentistes de l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier, France

"Nous n'avons plus les moyens de remplir nos missions avec dignité, respect et sécurité" peut-on lire sur les tracts distribués. Manque de moyens matériels et humains.

►►Découvrez en vidéo cette opération des blouses blanches du CHHA

Une situation dénoncée par une aide-soignante, déléguée FO : "nous demandons une infirmière d'orientation. Un poste stratégique assuré en ce moment par des administratifs. Pour savoir le degré de l'urgence, pour bien orienter le patient, ce n'est pas pratique. On négocie avec la direction mais ça ne va pas dans le bon sens pour l'instant".

sur le marché de Château-Gontier-sur-Mayenne, ce jeudi, opération tractage et pétition des urgentistes © Radio France

Les signatures s'enchaînent, les badauds ont un mot gentil à chaque fois. Un soutien qui fait du bien souligne cette infirmière : "on se dit qu'on a bien fait de venir. On est motivé par notre métier, on y croit encore. On a bien fait de venir pour se battre pour eux, c'est ça notre but". L'équipe des urgences de Château-Gontier-sur-Mayenne a rejoint le mouvement de grève national en mai dernier. Celle, à l'hôpital de Laval, a fait de même.