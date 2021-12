EN IMAGES - Plus de 200 soignants de la Mayenne manifestent à Paris pour défendre l'hôpital public

Entre 2.000 manifestants (source préfecture) et 6.000 manifestants (source syndicale) ont défilé à Paris ce samedi 4 décembre 2021 pour défendre l'hôpital public. Un rassemblement national, initié par des soignants de la Mayenne, des usagers avec Audace 53 et le syndicat Force Ouvrière.

Les soignants, épuisés par la crise sanitaire, ont demandé sous les fenêtres du ministère de la Santé des réouvertures de lits et davantage de moyens humains et financiers pour l'hôpital public. Ce sont eux qui ont emmené le cortège de la place Vauban de Paris, au ministère de la Santé, où a été reçue une délégation de notre département par un conseiller technique du ministre de la Santé Olivier Véran. Au menu des discussions : le projet de réorganisation entre les hôpitaux de Laval et Mayenne. Une heure d'entretien "intéressante et courtoise".

La manifestation en images

Caroline est une habitante et élue de Lassay-les-Châteaux © Radio France - Martin Cotta

L'association Audace 53 a emmené le cortège dans les rues de Paris © Radio France - Martin Cotta

Bruno Bertier, Florian Bercault, J-P Le Scornet, Yannick Favennec et guillaume font partie des élus mayennais présents à Paris © Radio France - Martin Cotta

L'Association des Citoyens contres les Déserts Médicaux a garni les rangs de la manifestation © Radio France - Martin Cotta