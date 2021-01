EN IMAGES - Premières vaccinations contre la Covid 19 en Limousin

Branle-bas de combat ce jeudi matin dans plusieurs maisons de retraite de Haute-Vienne et de Corrèze, pour le début de la campagne de vaccination contre la Covid 19. Les pensionnaires qui ont accepté de le faire ont notamment reçu la fameuse injection dans les EHPAD du Mas Rome et Chastaingt, à Limoges ou encore ceux de Boisseuil et Cussac pour la Haute-Vienne et Arnac-Pompadour, en Corrèze. Une piqûre que certains pensionnaires ont reçue sous l'objectif de nombreux appareils photo et caméras.

En Corrèze, c'est Marcelle, 100 ans qui a eu droit à la première injection à l'EHPAD d'Arnac-Pompadour. La centenaire était pour l'occasion observée par de nombreux élus du département venus assister au lancement de cette campagne, de même que les représentants de l'Agence Régionale de Santé. Benoît Elleboode, le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine précise que chaque département de la grande région a reçu 4.875 doses de vaccin cette semaine. De nouvelles doses seront livrées chaque semaine, en fonction des demandes.

Marcelle, 100 ans, est la première corrézienne vaccinée contre la Covid 19, sous les yeux de très nombreux élus venus souligner l'importance de ce moment. © Radio France - Philippe Graziani

A l'EHPAD du Mas Rome à Limoges, il est prévu de vacciner 80% des 86 résidents en deux jours. Quatre ont refusé et les autres n'ont pas encore pu voir leur médécin traitant pour la consultation pré-vaccinale. Les consentements, ou ceux des familles pour les plus dépendants, sont soigneusement consignés dans les registres des établissements mais ça n'empêche pas le médecin et les infirmières de leur rappeler de quoi il s'agit, juste avant l'injection.

Simone, 93 ans, attendait ce vaccin avec impatience, car elle avait peur de contracter le coronavirus et des risques que ça représentait en raison de ses autres soucis de santé. "Quand on m'a dit que je pouvais être vaccinée, j'ai dis tout de suite : je veux l'être. Je suis contente, je suis rassurée." Après l'injection, le rythme cardiaque et la tension des pensionnaires sont contrôlés. Ils restent aussi sous surveillance renforcée durant 15 minutes, pour s'assurer qu'ils ne font pas de réaction allergique, et de nouveaux contrôles sont prévus dans les jours suivants.

Après l'injection reçue par Simone, 93 ans, le docteur Olivia Merle contrôle sous rythme cardiaque. © Radio France - Nathalie Col

Début de vaccination aussi pour les personnels soignants

Au-delà des résidents de maisons de retraite, certains personnels soignants ont aussi commencé à se faire vacciner. Ça concerne les plus de 50 ans, s'ils le souhaitent, et certains ont effectivement fait la démarche dès ce jeudi au CHU de Limoges et à la clinique des Cèdres à Brive.

Un infirmier du CHU de Limoges, vacciné ce jeudi contre la Covid 19. © Radio France - Mickaël Chailloux

Plusieurs élus qui sont aussi anciens personnels soignants, ont également tenu à se faire vacciner en public pour montrer l'exemple, ce jeudi matin. C'était le cas d'Emile-Roger Lombertie, de même que son adjoint en charge des EHPAD, le docteur Paul Brutus, ou encore le docteur et sénateur de la Corrèze Daniel Chassaing.

Le docteur Paul Brutus, adjoint au maire de Limoges en charge des EHPAD, s'est aussi fait vacciner "pour montrer l'exemple". © Radio France - Nathalie Col

"Forcément, on passe au premier tour" commente Paul Brutus, qui assure n'avoir "pas ressenti grand chose" au moment de la piqûre. Aucun n'a présenté d'effet secondaire et tous sont repartis en campagne pour convaincre la population de l'importance de se faire vacciner.