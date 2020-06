EN IMAGES : près d'un millier de personnes défilent à Dijon pour les soignants

Près d'un millier de personnes ont répondu à l'appel des syndicats et collectifs des soignants ce mardi à Dijon pour demander au gouvernement plus de moyens.

Après trois mois de crise sanitaire, des médecins, des aide-soignants et des infirmiers manifestent partout en France ce mardi. A Dijon, ils sont près d'un millier de personnes selon la police, a avoir répondu à l'appel d'une dizaine de syndicats et collectifs de soignants. Ils demandent plus de moyens.

Près d'un milliers de personnes et de soignants se sont rassemblés place de la libération, ce mardi à Dijon . © Radio France - Stephanie Perenon

Dès 14 h, les manifestants étaient nombreux à se réunir place de la libération à Dijon. Un rassemblement statique mais certains ont tout de même rejoint la rue de la liberté. Un cortège dans lequel se mêlent des blouses blanches dans lequel on retrouve un grand nombre de soignants du privé. Mais aussi de nombreux citoyens venus soutenir les héros du coronavirus.

Des conditions de travail pointés du doigt

Afin de montrer leurs conditions de travail, certains professionnels sont même venus habillés avec des sacs poubelles. Des tenues données au début de la crise du coronavirus face au manque de blouses.

Certains professionnels de santé sont venus habillés avec les tenues qu'on leur avait donné au début de la crise du covid © Radio France - Stephanie Perenon

Une revalorisation des salaires

En plein " Ségur de la santé ", les professionnels de santé espèrent avec cette mobilisation, profiter du soutien de la population et ainsi obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et des Ephads. Ainsi ils réclament plus de moyens et une revalorisation des salaires.

Mohamed travaille dans une clinique à Talant. Il en a marre des promesses du gouvernement et demande une revalorisation des salaires. © Radio France - Stephanie Perenon

Une manifestation qui se déroule dans le calme. Après un tour dans le centre-ville de Dijon, les manifestants sont retournés place de la libération.