EN IMAGES - Près de 700 personnes manifestent contre la vaccination et le pass sanitaire à Pau

Ce samedi matin, environ 700 personnes défilaient contre le pass sanitaire et le vaccin dans le centre ville de Pau. De nombreux manifestants n'étaient pas vaccinés, mais certains, pour conserver leur travail, ont dû se résoudre à une 3e dose.

Ce samedi 15 janvier, un peu moins de 600 000 français perdaient leur pass sanitaire. Ils n'ont pas fait la dose de rappel du vaccin anti-covid à temps . En même temps, environ 700 opposants au pass sanitaire et à la vaccination défilaient dans les rues de Pau, alors que le pass vaccinal terminait son parcours parlementaire -il pourrait être applicable dès la fin de la semaine prochaine. De nombreux manifestants n'étaient pas vaccinés, mais certains, pour conserver leur travail, ont du se résoudre à une 3e dose.

Marie-Ange, une auxiliaire de vie de 58 ans présente à la manifestation, va faire sa troisième dose à contrecœur. Son pass a été désactivé, et pour son travail elle doit être vaccinée. "J'en ai marre de ces piqûres" dit-elle. "Dans 4 ou 5 mois, rebelote ! Et on va se faire vacciner jusqu'à la fin de nos jours. C'est affreux ce truc."

D'autres manifestants n'étaient pas vaccinés du tout et n'étaient donc pas concernés par la désactivation du pass sanitaire en l'absence de dose de rappel.

Lors de cette manifestation, quelques personnes ont aussi alerté sur les augmentations du coût de la vie, notamment à cause des prix du gaz, de l'électricité, de l'alimentation et de l'essence.