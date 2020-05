EN IMAGES - Retour sur une période inédite de notre histoire : 2 mois de confinement en Mayenne

Depuis le 17 mars dernier, afin d'enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19, la France est à l'arrêt. France Bleu Mayenne a sélectionné quelques photos et vidéos de cette période inédite de confinement qui aura bouleversé nos habitudes et qui se termine ce lundi.

Ce lundi 11 mai, c'est le déconfinement ! 8 semaines à l'arrêt !

Nous vous proposons ici des photos et des vidéos de ces deux mois qui furent, pour certains d'entre nous, douloureux et éprouvants.

Merci à celles et ceux qui ont combattu la maladie dans les hôpitaux et les Ehpad, merci aux routiers, caissières et employés de grandes surfaces, aux commerçantes et commerçants, artisans, agricultrices et agriculteurs et à tous les salarié(e)s qui ont permis à la vie, à notre vie quotidienne, de se dérouler dans de bonnes conditions.

Les soignants en première ligne © Radio France

Bravo au personnel soignant

Plus de visites dans les Ehpad : des personnes âgées apprennent à communiquer avec les moyens modernes

le monde à l'envers depuis 2 mois © Radio France

Les agriculteurs ont poursuivi leurs activités © Radio France

Des rues désertes dans toutes les communes du département © Radio France

La comédienne Mylène Demongeot, hospitalisée en Mayenne

Des personnalités du monde du spectacle sont décédées dont le chanteur Christophe

Les cours de récré des écoles sans les rires des enfants

Un peu de sourire !

Le ciel nous a parfois envoyés de jolis messages

Distribution de masques à la population du département

2 mois sans aucune course hippique, ici l'hippodrome de Craon

Cinés et théâtres fermés, le seul spectacle autorisé : les jets d'eau © Radio France