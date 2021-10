VIDEO - Un drone va bientôt livrer les échantillons à analyser aux laboratoires en Isère

Le Nord-Isère est au coeur d'une expérimentation inédite en France en matière de logistique médicale. D'ici début 2022, les échantillons médicaux prélevés dans les laboratoires d'analyses de Biogroup - Oriade Noviale vont être transportés vers les sites d'analyses par drone.

Le groupe a présenté deux itinéraires à la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC). Selon sa validation, les premiers drones s'élanceront soit entre Tignieu-Jameyzieu et Bourgoin-Jallieu, soit entre Saint-Laurent-du-Pont et Pont-de-Beauvoisin. L'étape suivante sera de déployer ces drones à l'ensemble du réseau des laboratoires de Biogroup.

Des résultats plus rapides

"Le but essentiel, c'est l'amélioration de la prise en charge du patient" explique Bernard Berlioz, biologiste et directeur qualité chez Biogroup. Les sites de prélèvement sont implantés à plusieurs dizaines de kilomètre du "plateau technique central" où on lieu les analyses, "donc il y a des courses trois à quatre fois par jour en voiture aujourd'hui." Le trajet dure 30 à 40 minutes en moyenne, quand le drone pourra l'assurer en 10 minutes. "Ça permettra de raccourcir considérablement le délai de rendu des résultats et ça prend toute son importance pour les urgences médicales."

Les échantillons sont rangés dans des petits coffres spéciaux avant d'être installés à bord du drone, qui les transporte à 100km/h. © Radio France - Noémie Philippot

Le drone mesure 2,40m d'envergure, peut voler à 100km/h en transportant un 2,5kg d'échantillons. Pour Biogroup, c'est une solution particulièrement intéressante dans les zones les plus difficiles d'accès, comme en montagne. Il a fait appel à la start-up Suisse Rigitech qui a crée un concentré de technologie.

Un vol autonome entre avion et hélicoptère

L'entreprise a élaboré une nouvelle technologie hybride, "un drone qui peut décoller verticalement mais changer en mode avion, voler 100km, et après re-changer en mode hélicoptère et atterrir dans un espace pas plus grand qu'une place de parking" explique Adam Klaptocz, cofondateur et PDG de Rigitech. Une fois en vol, forcément tout va plus vite puisque "on n'est pas embêté par les bouchons, on peut transporter vraiment à la minute pour des urgences ces échantillons, quand on a besoin."

Le drone est totalement électrique et vol en autonomie, sans pilote, grâce à un logiciel élaboré par Rigitech, même si quelqu'un supervise son trajet depuis une salle de contrôle.

Moins cher que les trajets en voiture

Si Biogroup refuse de dire combien il coûte, Bernard Berlioz assure que "même si au début il se peut que ça soit un peu plus onéreux que le transport routier, très vite ça deviendra compétitif dès lors qu'il y aura plusieurs routes où il y aura un télépilote pour par exemple 5-6 routes ou 10 routes, ça deviendra plus économique."

L'expérimentation va donc commencer au début de l'année 2022. L'objectif est de prouver que ces drones peuvent s'intégrer sans problème de sécurité dans l'espace à aérien et qu'ils ne causent pas de nuisance pour les habitants.