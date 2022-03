EN IMAGES - Un lycéen de Tourcoing et son professeur de physique testent le vol en apesanteur

Un élève et un professeur de physique du lycée Colbert de Tourcoing viennent de monter à bord d'un avion Zéro G. Il appartient au Centre national d'études spatial (CNES), et simule l'apesanteur pendant une vingtaine de secondes. De quoi se sentir comme dans la station spatiale internationale.

Samuel devant une expérience du CNES. - Romain Marie

Des pompes, des saltos, et un gâteau soufflé en apesanteur

Samuel et Romain Marie ont embarqué à bord d'un avion zéro-G : un avion qui, en effectuant des paraboles dans le ciel, simule l'apesanteur. "On a volé au-dessus de la Méditerranée, raconte Romain Marie, et puis on a pu commencé à faire nos expériences. D'abord, avec la phase de montée, où l'on se sent très lourd. Après, on arrive dans la phase de zéro-G : il suffit qu'on tape le sol pour partir à l'autre bout de la pièce !"

On se sent léger, différent, pas comme sur terre - Romain Marie

La phase de zéro-G tout ne dure que 22 secondes, mais Samuel et Romain Marie l'ont testé pas moins de 31 fois, "31 petits moments d'apesanteur" sourit Romain Marie. Samuel lui retient "les trucs incroyables que j'ai fait quand je me suis propulsé, tout ce qu'on ne peut pas faire sur terre." Soit des pompes, des saltos, et même, à l'occasion de l'anniversaire de ses 18 ans le jour-même, un gâteau zéro-G : "mon prof m'a fait une surprise, avec une petite boite peinte, avec une bougie électrique et un détecteur de souffle. Du coup j'ai pu souffler une bougie de 18 ans en zéro-G. Je m'en souviendrai toute ma vie."

Les cascade de Samuel, lycéne de Tourcoing, en apesanteur. - Romain Marie