EN IMAGES - Un nouvel hélicoptère plus puissant pour le CHU de Nantes

Le CHU de Nantes vient de réceptionner une nouvel hélicoptère, en remplacement de l'ancien appareil en service depuis 8 ans. Un nouvel équipement plus puissant et qui permet une prise en charge plus efficace des patients.

Le CHU de Nantes dispose d'un nouvel hélicoptère. Cet appareil de nouvelle génération (Airbus H145) vient remplacer le précédent, en service depuis 2014. Il s'agit d'un hélicoptère plus puissant, capable d'intervenir sur un périmètre plus large que le précédent. Il est aussi plus spacieux, atout majeur car il peut transporter un soignant supplémentaire, à savoir trois au lieu de deux. Le nouvel HéliSmur permet un gain de temps précieux dans la prise en charge en urgence des patients. Il dispose notamment d'une ouverture à l'arrière pour faire glisser le brancard, et d'une cabine mieux équipée pour réaliser des soins pendant le vol.

Le nouvel hélicoptère du CHU de Nantes peut transporter trois soignants. © Radio France - Leïla Méchaouri

L'ouverture à l'arrière de l'hélicoptère permet de charger le brancard. © Radio France - Leïla Méchaouri

600 interventions en moyenne par an

L'an dernier, l'hélicoptère du CHU de Nantes est sorti 577 fois, le plus souvent pour des transferts de patients d'un établissement à un autre dans la région, le reste du temps pour déplacer en urgence une équipe médicale sur un lieu d'intervention. L'activité de l'hélicoptère nantais représente la moitié de l'activité totale des trois appareils de la région. Les deux autres sont basés à Angers et La Roche-sur-Yon, eux aussi renouvelés récemment.

L'un des premiers vols du nouvel Hélismur nantais. © Radio France - Leïla Méchaouri

Ce nouvel hélicoptère a été attribué dans le cadre d'un renouvellement d'appel d'offre, piloté conjointement par l'ARS des Pays de la Loire et par les équipes médicales des hôpitaux de Nantes, Angers et La Roche-sur-Yon.

L'équipe médicale du CHU de Nantes présente son nouvel hélicoptère. © Radio France - Leïla Méchaouri

4 millions d'euros au niveau régional

Comme pour le précédent appareil, c'est la société Babcok qui assure l'exploitation du nouvel hélicoptère du Samu, sa maintenance, et met à disposition les équipes pour le piloter.

Le fonctionnement des trois hélicoptères de la région (Nantes, Angers et La Roche) est de 4 millions d'euros par an, pris en charge par l'ARS des Pays de la Loire.