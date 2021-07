EN IMAGES - Viking, le nouvel hélicoptère du SAMU de Rouen

Le SAMU de Rouen s'est doté d'un nouvel hélicoptère. Un appareil unique en France. Plus spacieux, plus rapide et plus autonome en vol, "Viking" va permettre de gagner du temps sur les interventions.

Le SAMU de Rouen dispose d'un nouvel hélicoptère de secours, entièrement médicalisé. Il s'appelle "Viking" comme son prédécesseur, mais il est italien, plus rapide, plus puissant et doté d'une autonomie de vol qui va permettre d'enchaîner deux interventions sans faire le plein et d'intervenir plus rapidement en cas d'urgence.

Le "Viking" nouvelle génération entrera en service dès ce vendredi à 8 heures. © Radio France - Christine Wurtz

Plus spacieux que le 135 d'Airbus utilisé jusqu'ici, il peut embarquer une équipe complète du SAMU, soit un médecin, une infirmière et un brancardier, en plus du patient, du pilote et de son assistant de vol.

Le nouveau Viking, plus spacieux de 50% par rapport à l'ancien, peut embarquer une équipe complète du SAMU. © Radio France - Christine Wurtz

Le patient est chargé dans l'appareil par la porte latérale, sur un lit mobile médialisé.

Le chargement du patient sur le lit médicalisé se fait par la porte latérale. © Radio France - Christine Wurtz

Trois pilotes et trois assistants de vol se relaient aux manettes de l'appareil. Ils sont disponibles de 8 heures à 22 heures tous les jours et plus si nécessaire, ou sur réquisition de la préfecture. Le soir, l'appareil est ramené à l'aéroport Rouen Vallée de Seine à Boos, où se trouve la base de vie de la société SAF Hélicoptères, qui les emploie. Salon, cuisine, sanitaires et la possibilité de dormir sur place si besoin.

Christophe Letouq, l'un des trois pilotes de Viking. © Radio France - Christine Wurtz

Comme ses deux autres collègues pilotes, Christophe Letouq est un ancien militaire. Pilote d'hélicoptère depuis 37 ans, il s'est reconverti dans le transport sanitaire, heureux de concilier sa passion et le désir d'être utile aux autres. L'hélicoptère du SAMU de Rouen est un maillon indispensable dans la chaîne des secours, engagé dans 400 des 7000 interventions annuelles.