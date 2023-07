EN IMAGES - Visite du futur CHU de Nantes en version miniature

"Ce bâtiment témoin, c'est vraiment un patchwork de différents locaux". Anne-Claire Guille des Buttes, cadre supérieure de santé à la direction des soins, est chargée de faire la visite. Le bâtiment témoin est un concentré du futur CHU, sur 400 m² de surface.

ⓘ Publicité

Box de consultation et salle de prélèvement au rez-de-chaussée : tout a été étudié pour faciliter le parcours des patients et le quotidien des professionnels dans cet hôpital qui fera 220.000 m². "J'attire votre attention sur le pneumatique", annonce Anne-Claire Guille des Buttes. "Ça va permettre d'acheminer tout ce qui concerne les prélèvements sanguins et biologiques et ils vont tous aller dans le bâtiment des laboratoires".

La présidente de Région, Christelle Morançais, observe le pneumatique chargé d'envoyer un prélèvement sanguin au laboratoire. © Radio France - Anne Bertrand

Direction maintenant le 1ᵉʳ étage avec la salle du bloc opératoire et les quatre types de chambres : réanimation, maternité, pédiatrie et hospitalisation conventionnelle. Les plus chanceux ont vue sur la Loire : "La vue ne soigne pas les patients mais c'est quand même vraiment un plus", sourit Anne-Claire Guille des Buttes.

Exemple de chambre de réanimation dans le futur CHU de Nantes. © Radio France - Anne Bertrand

Les murs sont de couleurs blanc et bois, pour rendre le lieu plus chaleureux. En pédiatrie, les architectes ont proposé un sol avec des taches de peinture de toutes les couleurs : "Il ne laisse personne indifférent", avoue dans un éclat de rire la cadre supérieure de santé. Ce sol ne devrait pas être retenu, les taches rouges faisant trop penser à du sang pour le personnel.

Les architectes ont proposé un sol très coloré (peut-être un peu trop?) pour l'unité pédiatrie. © Radio France - Anne Bertrand

Car le bâtiment témoin est là aussi pour que le personnel puisse donner son opinion et que des modifications puissent être apportées au projet. Exemple, les fenêtres, toujours en pédiatrie : "Ils ont attiré notre attention sur le fait que pour la prise en charge des jeunes filles anorexiques, cela leur permettait de jeter les repas par la fenêtre. Ce genre de choses, on ne peut le voir que si on voit les pièces en vrai."

Au total, 380 professionnels, médicaux et paramédicaux, ont donné leur avis sur toute sorte de sujets, jusqu'à "la hauteur des prises pour l'ordinateur". Et, poursuit Anne-Claire Guille des Buttes, "c'est hyper important pour les professionnels qui vont y travailler tous les jours". La direction du CHU a aussi associé à cette démarche des représentants d'usagers et de personnes handicapées.

Dehors, douze grues et des centaines d'hommes et de femmes sont à l'ouvrage. "C'est une grande fierté d'abord de constater que le chantier avance très vite puisqu'il est dans le temps", annonce Philippe El Saïr, le directeur général du CHU de Nantes. "Le sous-sol et le 1ᵉʳ étage, pour le gros œuvre, sont construits et le 2ᵉ étage commence à apparaître". La présidente de la Région des Pays de la Loire, Christelle Morançais se dit impressionnée par "la rapidité des travaux", elle qui a le souvenir "d'avoir posé la première pierre il y a un an et demi".

De son côté, la maire de Nantes, Johanna Rolland, se réjouit de voir que la demande collective, au début du projet, de plus de chambres individuelles ait été entendue : "Aujourd'hui, c'est à peu près 30%, demain ce sera 90%. Ce n'est pas un détail quand on a un moment difficile, quand on doit être hospitalisé ou que son enfant doit l'être."

loading

L'élue socialiste se félicite aussi d'avoir obtenu "le maintien du nombre de lits", soit 1.417. Ceci étant, l'objectif est, à l'ouverture du nouveau CHU, d'être à 64% de la prise en charge en ambulatoire. D'où la création de "cosy bulle", un petit box dans lequel les patients sont accueillis quelques heures, avant et après leur intervention.

Chiffré à 1,25 milliard d'euros, le futur hôpital de Nantes est le plus gros investissement de santé en France et même en Europe : "On ne reverra sans doute pas dans nos vies un chantier aussi grand", s'exclame Philippe El Saïr. Le nouveau CHU doit ouvrir en 2027.