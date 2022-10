"En Indre-et-Loire, 60% des médecins ont plus de 55 ans" selon l'Ordre des médecins

"La mesure peut en intéresser certains mais ce ne sera pas forcément suffisant; on ne pratique pas la médecine comme un commerce." Invité de France Bleu Touraine ce vendredi, Christophe Génies, le vice-président du conseil de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire revient sur la dernière proposition d'Emmanuel Macron concernant la carrière médicale.

Le président souhaite que les médecins puissent prendre leur retraite tout en continuant à travailler. Dans ce cas, "ils pourront continuer à exercer leur activité en touchant l'intégralité de leurs revenus sans cotisations retraites."

Un choix individuel

Selon Christophe Génies, cette mesure pourrait aider à résoudre certaines situations. "Mais ça ne réglera pas tous les problèmes démographiques". D'après l'Ordre, environ 60% des médecins du département sont âgés de plus de 55 ans.

Pour Christophe Génies, la décision de prolonger ou non sa carrière doit rester un choix individuel fait par chaque praticien. "Un autre problème se pose, tempère-t-il. Lorsqu'on poursuit une activité médicale, il faut aussi poursuivre sa formation continue et puis on a toujours un certain nombre d'obligations."