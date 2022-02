En Indre-et-Loire aussi, les stocks de sang sont au plus bas à cause d'Omicron

L'Etablissement français du sang a lancé mardi 8 février une alerte concernant le niveau exceptionnellement bas des stocks : c'est même la première fois que l'EFS publie un bulletin d'urgence vitale. Pour répondre aux besoins en transfusion, il faut une réserve de 100.000 poches de sang, or, les stocks ne dépassent pas 70.000 poches, actuellement. La région Centre-Val de Loire et l'Indre-et-Loire n'échappent pas au phénomène. L'EFS lance donc un appel aux donneurs.

En Touraine aussi, Omicron a beaucoup perturbé la collecte

Il y a eu des donneurs malades qui ont annulé leur venue. Des préleveurs malades, qui n'ont pas pu collecter et des gens qui ont fait de la fièvre quelques jours après avoir donné, ce qui a obligé à détruire le sang qui leur avait été prélevé. Résultat : dans notre région aussi, les stocks sont au plus bas, comme le confirme Valérie Rouif, responsable de l'EFS en Indre-et-Loire : "Dans notre région, on devrait avoir 10.000 poches de sang en réserve et on est plutôt autour de 8.200. Ce ne serait pas grave si il n'y avait que nous dans ce cas-là, mais toutes les régions sont en difficulté car l'origine du problème est la même partout".

En temps normal, la Touraine compte près de 16.000 donneurs réguliers. Il y a une ou deux collectes chaque jour, dans le département. La maison du don, dans le quartier des deux lions, à Tours, peut aussi accueillir quotidiennement jusqu'à 50 personnes. Des donneurs souvent pas loin d'être militants : "J'ai travaillé dans une clinique, donc je sais qu'on a besoin de sang. En plus c'est rapide, au bout d'une demi-heure on a fini" explique une femme rencontrée à la maison du don. "Je n'ai pas forcément les moyens financiers d'aider les autres, mais j'ai du sang à foison, donc c'est une solution comme une autre. Je fais à mon niveau" raconte une autre donneuse.

Un homme de 70 ans, qui vient pour la dernière fois parce qu'il a atteint la limite d'âge, décrit ce qu'il a ressenti à chaque fois qu'il a donné son sang : "Il y a un sentiment de devoir accompli. C'est une question d'humanité et de partage, après un don de sang, il y a un sentiment de devoir accompli. C'est une question d'humanité et de partage."

Toute personne âgée de 18 à 70 ans peut donner son sang, y compris peu de temps après avoir été vaccinée contre le Covid. Par ailleurs, le passe vaccinal n'est pas demandé. Si vous voulez savoir où et quand donner votre sang en Indre-et-Loire, tous les renseignements sont sur le site de l'EFS.