En Indre-et-Loire, il n'y a presque plus de vaccins contre la grippe (en tous cas pour l'instant)

C'est du jamais vu, de l'avis des pharmaciens d'Indre-et-Loire. Alors que la campagne de vaccination contre la grippe a commencé le 13 octobre, une semaine après seulement, les stocks sont quasiment vides. "Au lieu de vendre nos vaccins sur un mois et demi, les trois quarts ont quasiment tous été vendus dans les pharmacies d'Indre-et-Loire", explique Nicolas Hay, le co-président du syndicat des pharmaciens dans le département.

L'effet Covid

Seules les populations dites à risque (plus de 65 ans, diabétiques, obèses, femmes enceintes...) et les personnels de santé peuvent pour le moment se faire vacciner, et ce jusqu'au 30 novembre. Alors pourquoi ce succès fulgurant cette année ? "Il y a eu un effet Covid", précise Julie Barrat, pharmacienne aux 2 Lions à Tours. D'autant plus que les populations à risque face à la grippe, sont les mêmes que celles concernées par les formes grave du coronavirus. Et les commandes sont faites très en avance, alors il n'a pas été possible d'anticiper : "on a retrouvé la feuille, et nos commandes ont été faites début mars. Donc il n'y avait pas encore toute l'épidémie de Covid telle qu'on la connait aujourd'hui. Les précommandes pour les vaccins anti-grippe sont basées sur les ventes de l'année d'avant."

Un risque de pénurie ?

Mais alors y'aura-t-il en définitive assez de vaccins pour tout le monde ? Difficile de le dire pour le moment. "Le fait que seules les personnes à risque puissent pour l'instant se faire vacciner, on espère que ça limitera le risque de pénurie pour elles. Après, de là à dire si on en aura assez ou pas... C'est la grande question de l'hiver", s'inquiète Julie Barrat.

Nicolas Hay lui, est plus rassurant : "début novembre, les pharmaciens vont recevoir le dernier quart de leurs stocks. _Ne soyez pas inquiets si vous n'avez pas de vaccin aujourd'hui_, vous pourrez aller voir votre pharmacien à ce moment là. Pour toutes les personnes qui bénéficient d'un bon de prise en charge, je pense qu'il n'y aura pas de pénurie."