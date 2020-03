En Indre-et-Loire, la plupart des médecins généralistes ne voient plus passer grand monde dans leur cabinet

il y a bien évidemment des exceptions, mais à en croire l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire, la plupart des généralistes de Touraine ne voient pratiquement plus personne. La peur des contaminations et le respect du confinement sont les deux principales raisons.

C'est une conséquence inattendue de l'épidémie de Coronavirus : La plupart des cabinets médicaux des médecins de ville sont désertés. Selon l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire, le phénomène touche une large majorité des généralistes, dans la métropole de Tours ou dans des zones plus rurales, même si évidemment il y a des exceptions dans les endroits ou les généralistes sont très peu nombreux.

Il y a une peur de venir en cabinet médical et d'être contaminé, même si nous prenons toutes les précautions - Le docteur Géniès qui exerce à Saint-Cyr-Sur-Loire

Le docteur Géniès officie à Saint-Cyr-Sur-Loire, juste à côté de Tours : "En temps normal, que ce soit moi ou mes associés, on voit entre 25 et 35 patients par jour. _Ce lundi, je vais avoir 13 ou 14 patients à gérer : un en face à face et tous les autres à distance_, en télé-consultation ou par simple appel téléphonique parce que le système de télé-consultation est un peu compliqué à gérer pour nos patients. Je suis en contact avec des collègues à Montbazon, ou quartier Maryse Bastié, à Tours, par exemple, et c'est pareil pour eux. Il y a une peur de venir en cabinet médical et d'être contaminé, même si nous prenons toutes les précautions. Il y a aussi le respect du confinement, et c'est très bien. Mais même si il y a moins de monde dans nos cabinets, les généralistes restent un maillon essentiel de la chaine des soins, pour répondre aux questions et pour éviter que tout le monde ne se rue aux urgences".

Evidemment, comme les autres professionnels de santé, les généralistes restent particulièrement exposés au Covid 19 : un d'entre eux est d'ailleurs en réanimation au CHRU de Tours, et plusieurs autres se sont eux-même confinés après avoir présenté des symptômes.

Cinq centres de consultations Covid-19 supplémentaires en Indre-et-Loire depuis ce lundi

Il y a maintenant 8 centres de consultations Covid-19 en Indre-et-Loire. Mis en place par les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, ces centres ne sont pas accessibles directement : pour y aller, il faut commencer par appeler votre médecin traitant au téléphone. Si ce dernier estime que vous présentez les symptômes d'une infection par le Coronavirus, c'est lui qui vous donnera l'adresse du centre le plus proche de chez vous et vous dira comment prendre rendez-vous afin d'y être reçu. Une fois sur place, vous serez examiné dans des conditions optimales de sécurité par des professionnels de santé. Ce sont eux qui décideront de vous faire hospitaliser ou éventuellement de vous renvoyer chez vous avec, parfois, une surveillance à distance par téléphone et des télé-consultations si nécessaire. Ces huit centres recensés par l'Agence Régionale de Santé en Indre-et-Loire sont situés dans les villes ou les quartiers suivants.

Tours-Centre (tenu par S.O.S Médecins)

Tours quartier des Fontaines

Tours-Nord

Joué-les-Tours

Saint-Pierre-des-Corps

Saint-Avertin

Savonnières

Loches

L'A.R.S a aussi été prévenu d'ouvertures imminentes de centres à Amboise et Bourgueil. Cette liste, communiquée lundi après-midi, est susceptible d'évoluer très rapidement.