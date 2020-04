En Indre-et-Loire, les drives de dépistage du coronavirus se multiplient

C'est une image qui est presque devenue banale, celle de ces automobilistes stationnés devant des laboratoires de prélèvement dans l'attente de subir un test du coronavirus. Dans la région, plusieurs drives ont ainsi fait leur apparition. Comme au sein du groupe ABO+. Depuis lundi 30 mars, on en compte désormais six. Devant six laboratoires du groupe, à Chambray-lès-Tours, Loches, Chinon et Amboise en Indre-et-Loire, à Châteauroux dans l'Indre et à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Les patients viennent s'y faire prélever, sans descendre de leur voiture. Les contacts sont ainsi réduits au maximum, ce qui diminue d'autant le risque de contamination des biologistes.

Le but, protéger les patients et les personnels

C'est notamment pour cette raison qu'ABO+ a monté ces drives. Car Christian Chillou, le PDG du groupe ABO+, en a vite fait le constat. Ses biologistes n'avaient pas assez de masques pour être correctement protégés. 18 par semaine seulement, octroyés par l'Etat, et encore, il ne s'agit pas des masques les plus protecteurs. "Aujourd'hui il y a 12 masques utilisés tous les jours pour faire les prélèvements, alors que si on était obligés d'aller au domicile de patients, ça aurait été bien plus de 12 qu'il aurait fallu utiliser, et là on aurait été en incapacité de le faire".

Le laboratoire n'était pas dans l'obligation d'installer ces drives. Pourtant, la décision s'imposait pour Christian Chillou. "On a pas fait ça à la demande du gouvernement ni de l'Etat, mais à la demande des médecins qui voyaient de plus en plus de demandes dans leurs cabinets ou dans les centres Covid".

Les dépistages massifs, clé de voûte du déconfinement

Christian Chillou a du sacrément batailler pour mettre en place ces drives. L'ARS, l'Agence régionale de santé, ne l'a pas aidé, même si, dit-il, elle n'était pas contre. S'il l'a donc fait, c'est qu'il sait que ces drives auront un intérêt majeur pour la suite de la crise. "Si on veut que le déconfinement se fasse dans de bonnes conditions, il faut que les laboratoires de villes soient associés, car on est les seuls, avec bien entendu les hôpitaux et les laboratoires des hôpitaux, à pouvoir fournir des statistiques très précises et à pouvoir identifier très clairement qui a été immunisé et qui ne l'a pas été. On se met en état de pouvoir répondre demain, et faire beaucoup, beaucoup de prélèvements". 200 prélèvements peuvent être réalisés chaque jour dans ses drives, 1000 pourraient l'être dans les tout prochains jours.

Les mairies des villes dans lesquelles ces drives sont installés ont fourni aux laboratoires des barnums et des grilles nécessaires à la mise en place. Par ailleurs ce sont des entreprises tourangelles qui ont donné aux biologistes du groupe ABO+ des restes de stocks de masques FFP2.