En inventant la chirurgie esthétique, le médecin Suzanne Noël a changé la face du Monde

C'est tout au début de sa jeune carrière, alors que Suzanne Noël est l'une des élèves du grand professionnel de la chirurgie maxillo-faciale Hippolyte Morestin, qu'elle arrange un lifting raté à Sarah Bernhardt. Plus, c'est de part son travail de médecin auprès des Gueules Cassées de la Première Guerre mondiale que Suzanne Noël est devenue une pionnière de la chirurgie esthétique utilisée de nos jours. Nombreux sont les blessés à qui elle redonne un visage humain grâce à la chirurgie. Nous lui devons les premières greffes de peau qui permettent à ces hommes de retrouver une vie un peu plus calme, un peu plus normale. Son investissement est récompensé par une légion d'honneur en 1928. Plus tard, Suzanne Noël aide les personnes traquées par la Gestapo à changer de visage et à guérir de leurs blessures des camps. A cette femme libre, moderne et géniale, nous devons l'invention des gabarits, des pinces ou du craniomètre.

2 minutes pour découvrir l'inventrice de la chirurgie esthétique : Suzanne Noël Copier

Les autres épisodes de "libres, modernes, géniales" est aussi en téléchargement en cliquant ici

Auteure : Dolorès Anapeste

Mixage : Franck Peyon - France Bleu Loire Océan

Production : Atelier de création du Grand Ouest