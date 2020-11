En Isère, 24 résidents meurent du Covid-19 à l'Ehpad de Noyarey

C'est le bilan le plus lourd dans un Ehpad depuis le début de l'épidémie en Isère : 24 résidents sont morts du coronavirus à l'Ehpad de Noyarey. La maison de retraite des Vergers a perdu le tiers de ses pensionnaires en l'espace de cinq semaines. Le dernier décès date du samedi 14 novembre.

Tout a commencé le mardi 6 octobre quand quatre résidents se sont plaints d'avoir de la fièvre. Le 12 octobre, l'ensemble de l'établissement est dépisté. Selon Dominique Gerbi, directrice de l'Ehpad "Les Vergers", il y a eu une trentaine de cas positifs sur 80 résidents. La directrice a essayé de remonter la chaîne de contamination mais difficile de statuer. Plusieurs résidents ou personnels étaient peut-être contaminés mais asymptomatiques pendant plusieurs jours ou bien peut-être que le virus a été transmis lors des visites des familles.

Les visites ont repris

Malgré le drame, Dominique Gerbi ne regrette pas d'avoir maintenu les visites depuis le début du confinement, comme l'a autorisé le gouvernement, pour les que les résidents voient leur famille : "On se dit toujours que ça aurait pu être évité. Mais l'isolement et le confinement que l'on a vécu lors de la première vague ont eu des conséquences délétères sur le moral et la dépendance des personnes."

Les visites ont été suspendues au pic de la crise, mais les résidents peuvent de nouveau recevoir leur famille depuis la semaine du 2 novembre. Sur les 80 résidents que compte l'établissement, 60 sont positifs au Covid19. Ils sont asymptomatiques pour la majorité.

Certains établissements du département ont néanmoins préféré interdire purement et simplement les visites. À la maison de retraite de Saussenage par exemple, les familles n'ont plus le droit de rendre visite aux résidents depuis le lundi 2 novembre.