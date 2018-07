Grenoble, France

L'été avec les départs en vacances, les personnes qui donnent leur sang sont moins nombreuses alors que les besoins sont toujours là. Phénomène rencontré chaque année à pareille époque. Mais cette année, il est plus criant avec des dons en baisse depuis 3 semaines de 20% en raison des fortes chaleurs et du Mondial de foot qui ont freiné encore plus de personnes. "La référence, c'est avoir au minimum 12 jours de stock. Quand nous avons 14 jours de stock, nous sommes sereins", confie le Docteur Chrystelle Morand, responsable des prélèvements pour l'Isère. Or, aujourd'hui, nous venons de passer en dessous de 11."

Majoritairement, les dons de sang servent dans le cas de maladies de sang, de cancers (46%). Puis suivent les interventions chirurgicales (34%), dont les accidents de la circulation, et les transfusions médicales hors pathologies cancéreuses, comme les dialyses, les accouchements...(20%). Et le Docteur Morand précise que "certains produits, comme les plaquettes n'ayant que 5 jours de péremption, il faut des dons réguliers". La "durée de vie" pour les globules rouges est de 42 jours. En Auvergne-Rhône-Alpes, 1.400 dons sont nécessaires chaque jour.

L'EFS à la rencontre des touristes l'été

En Isère, cependant, l'EFS n'ajoute pas de nouveaux points de collecte. Impossible au pied levé, en terme d'organisation, de salles pour accueillir donneurs et équipes médicales. "Les collectes sont programmées un an à l'avance en lien avec les mairies, mais on renforce les équipes sur place. Là, on serait même contents si on accueillait ne serait-ce que ce qui est prévu", indique le Dr Morand. Et l'EFS 38 organise des collectes dans des endroits stratégiques, sur les zones touristiques. "Il faut donner sur son lieu de vacances, même si ce n'est pas le lieu habituel. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui", poursuit-elle.

>>>Pour connaître les lieux de collecte en Isère comme ailleurs en France, rdv ici.