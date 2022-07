En Isère, dans les laboratoires et les pharmacies, hausse du nombre de tests de dépistage au Covid-19

Plus de 3 millions de tests PCR et antigéniques pour détecter le Covid-19 ont été validés en France entre le 27 juin et le 3 juillet selon la direction des statistiques du ministère de la Santé (Drees). La semaine précédente, c'était 2,1 millions. La tendance est à peu près similaire en Isère.

Laboratoire et pharmacies, même constat

Dans une pharmacie du centre-ville de Grenoble, les équipes sont passées d'une vingtaine de tests par jour à près de 70. "Les personnes attendent à nouveau devant la pharmacie le matin avant l'ouverture mais ça n'a rien à voir avec le début de l'année où les gens attendaient parfois deux heures. Pendant cette période on faisait même parfois 500 dépistages par jour", affirme Pierre-Louis, pharmacien.

Même chose du côté des laboratoires. Le nombre de tests a doublé pour les établissements de l'enseigne Oriade Noviale installés sur le territoire isérois. "Ça correspond à l'arrivée en France, de façon un peu plus importante, d'un variant d'Omicron. Il est plus contaminant et les symptômes sont plus simples donc les patients n'ont pas toujours conscience que c'est le Covid-19 et mettent du temps à venir se faire tester", détaille Olivier Vidon, PDG du groupe.

En Isère, au 8 juillet 2022, le taux d'incidence est de 1.000 cas pour 100 000 habitants. Et Elsa a observé cette augmentation : "La semaine dernière dans la classe de l'un des mes fils, six cas positifs. Il n'y a pas échappé", soupire-t-elle. Toute la famille a donc pris rendez-vous pour se faire tester. "Heureusement que c'est les vacances parce que sinon ça serait beaucoup plus compliqué avec l'école." Les vacances inquiètent justement certains pharmaciens. Si le nombre de cas explose et que le personnel est en congé, ils auront du mal à gérer la cadence.