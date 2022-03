En Isère, le covid a nettement reculé, mais reste bien présent

Il suffit de voir les chiffres, publiés sur le site Covid Tracker : en Isère, en deux mois, le taux d'incidence est passé de 2971 à 377 cas pour 100 000 habitants ! Cette baisse en Isère, comme dans d'autres départements, a conduit le gouvernement à alléger le protocole sanitaire, notamment concernant le port du masque, et, lundi 14 mars, à lever l'obligation du pass vaccinal. La pression sur les hôpitaux diminue également : 423 personnes sont toujours hospitalisées en Isère, dont 33 en réanimation, et deux personnes meurent chaque jour dans notre département. C'est plus de deux fois moins qu'il y a deux mois.

Les chiffres de réanimation en Isère © Radio France - Covid Tracker - Guillaume Rozier

Les décès quotidiens en Isère © Radio France - Covid Tracker - Guillaume Rozier

Omicron ultra majoritaire en Isère

En revanche, ce qui a changé depuis le début de l'année, c'est que le variant Omicron a pris le pas sur le variant Delta : il représente 98% des cas. Un variant qui se confirmerait donc bien comme moins agressif, mais plus contagieux : aujourd'hui, un test sur cinq est positif au coronavirus en Isère. Parmi les plus touchés, on retrouve les jeunes adultes, de 20 à 29 ans, avec un taux d'incidence à 508, deux fois plus fort que les 80-89 ans (268). Cette tranche représente des seniors, plus fragiles, qui sortent donc moins, et qui sont moins exposées au virus.

Enfin, 80% des Isérois ont reçu au moins une dose de vaccin.

Le taux d'incidence par catégorie de population en Isère © Radio France - Covid Tracker - Guillaume Rozier