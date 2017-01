En Isère, les entreprises s'adaptent à la grippe

La région Auvergne Rhône-Alpes est la plus touchée par la grippe en France. Entre absentéisme, vaccinations, et préventions, les entreprises Iséroises tentent de surmonter le phénomène. Avec plus ou moins de succès.

Dans la file d'attente à la boulangerie, au centre de Grenoble, ça tousse, ça renifle, avant de passer en caisse. Et de payer. En prenant sa monnaie à mains nues. Et en la déposant dans la main nue (l'autre est gantée), de la souriante boulangère. Du nez gouttant du client, le microbe a désormais pu facilement frayer son chemin vers un organisme sain à conquérir. Celui de la pauvre vendeuse, désarmée.

Depuis le début de l'épidémie en décembre, on est six sur huit à avoir attrapé la grippe, moi y compris. Heureusement on l'a eu les uns après les autres, chacun a pris son petit congé maladie.

Dominique, la collaboratrice de cette boulangerie, est plutôt fataliste. "On fait un métier à risques, avec le contact des clients. Alors oui, on met des gants, mais on ne va quand même pas mettre un masque, c'est pas très sympa pour la clientèle". Bien sûr, elle aurait pu faire vacciner ses troupes, "mais maintenant qu'on l'a eue on est immunisés" rit-elle.

La grippe progresse, notamment dans le quart sud-est où une personne sur 200 est contaminée. - © Visactu

La grippe empêche les bus de partir à l'heure

La vaccination, c'est la solution choisie par la SEMITAG, qui gère les transports dans l'agglomération grenobloise. "On a mis en place une politique de prévention qui consiste à proposer la vaccination gratuite sur le lieu de travail du salarié", explique Charly Lecoq, le directeur des ressources humaines. Un concept pratique pour l'employé, et pour l'entreprise, mais qui reste à développer. Cette année, seulement 5% des 1400 employés se sont fait vacciner. Et pendant le pic de grippe, l'absentéisme a augmenté de 2 voire 3 %.

"Quand vous avez des horaires à respecter, une organisation tendue, deux ou trois pour cent ça ne paraît pas grand chose mais ça complique les affaires". Surtout en périodes de fêtes, à l'heure où beaucoup d'agents prennent leurs congés payés. Le DRH cherche désormais à faire monter ce taux à 30%, d'autant que le coût est dérisoire : 1500€ pour faire vacciner 5% des employés.

L'entreprise Roche Diabètes Care France est spécialisée dans les traitements d'accompagnement des diabétiques. © Radio France - Alexandre Berthaud

Mieux vaut prévenir...

Dans certaines entreprises, on met les grands moyens pour éviter la propagation du virus. L'exemple le plus parlant dans la région grenobloise se trouve à Meylan. Dans l'entreprise Roche Diabètes Care France, l'absentéisme n'a pas bougé d'un iota. La société de de 183 salariés (158 en France) met énormément en avant les question de sécurité et de santé, grâce à un homme. Richard Gaglione a pour mission de veiller au bon fonctionnement de l'organisme de ses camarades.

Chaque hiver, pendant 30 minutes, le personnel est sensibilisé au lavage de main, notamment pour éviter la propagation de la gastro-entérite. Mais en surfant sur le net, il a vu cette année que l'épidémie de grippe prenait de l'ampleur. Alors mi-décembre, un e-mail mi-amusant, mi-pédagogique, a été envoyé, avec toutes les précautions à prendre pour éviter l'épidémie.

"On a également mis à disposition des masques pour ceux qui le voudraient, et de la solution hydroalcoolique pour se désinfecter les mains", rajoute Richard Gaglione. Des conseils visiblement suivis, en tout cas par Delphine Carra, sa collègue : "tous les matins on aère notre open space une quinzaine de minutes, et puis on évite de se faire la bise, ce genre de choses". Des bonjours plus cordiaux que chaleureux, "mais ça ne nous empêche pas de nous faire des sourires", précise Delphine. Il est d'autant plus facile de sourire, quand on n'est pas cloué au lit avec 40°C de fièvre.