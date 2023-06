"En juin, les rayons du soleil sont plus néfastes encore que l'été" préviennent les dermatologues

Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est en juin, au moment où le soleil est le plus haut dans le ciel, qu'il faut le plus se méfier des rayons du soleil. Ils sont à l'origine de nombreux cancers de la peau. Pour prévenir ces cancers, et apprendre les gestes pour se protéger, l'association des dermatologues de Franche-Comté lance l'opération "Juin jaune" . Il s'agit de communiquer sur les effets néfastes du soleil. Anne-Sophie Dupont, dermatologue à l'hôpital Nord-Franche-Comté, membre de l'association des dermatologues de Franche-Comté était ce jeudi l'invité de France Bleu Belfort .

ⓘ Publicité

A l’image d’octobre rose , il s’agit de consacrer le mois de juin à la prévention des cancers de la peau. Ce sont les cancers les plus fréquents. Ils sont surtout la conséquence de l’exposition brutale et chronique au soleil, et cela été comme hiver.

Un soleil dont il faut se méfier encore plus en juin qu'en été

"Dès l’instant où il fait jour dehors y a des ultraviolets, ils sont néfastes. Ils ne sont pas arrêtés par les nuages ou quand il y a du vent. Des belle journées comme aujourd’hui, le soleil est très dangereux" explique Anne-Sophie Dupont.

Dans la campagne relayée ce mois de juin, par l'association des dermatologues de Franche-Comté , les professionnels veulent surtout sensibiliser. "Les gens ont conscience qu'il faut se protéger, mais dans l’esprit des gens c’est en juillet ou en août, quand on est en vacances sur une chaise longue". Mais le mois de juin est le moment où le soleil est le plus élevé dans le ciel, celui aussi où les journées sont les plus longues. C'et donc à ce moment là que les rayons du soleil sont les plus présents. Ils sont notamment très néfastes entre midi et 16h.

Des protections efficaces à mettre en œuvre

Un dépistage précoce et une meilleure protection sont nécessaires. Contrairement aux idées reçues, il n’existe pas de réel écran total prévient l'association des dermatologues dans sa campagne de prévention. Seules les protections vestimentaires : chapeaux, vêtements longs ou vêtements spécifiques anti UV sont efficaces.

Les conseils de prévention sont donc simples : éviter de se faire bronzer et rechercher l’ombre. Se protéger avec un tee-shirt, un chapeau et mettre de la crème solaire sur les zones comme le haut des mains ou le visage.

L'association des dermatologues de Franche-Comté sera présente pour des actions de sensibilisation au sein de l'hôpital, mais aussi sur les festivals comme "Rencontres et Racines" ou " les Eurockéennes ".