En Limousin, les grandes surfaces sont prises d'assaut par les clients

Les grandes surfaces de Limoges, sans exception, sont littéralement débordées par l'afflux de clients. Ce matin, le centre Leclerc, en Zone Nord de Limoges, a même dû fermer ses portes pendant une heure environ pour gérer une situation devenue ingérable. Malgré, les appels au calme et à la raison, il semblerait que le message ne passe pas.

C'est pire que tout" - Patrick Vergne, le directeur du super U Limoges Corgnac

"C'est pire que tout ! vous ne pouvez pas faire des mesures car les gens ne respectent pas. Les clients sont les uns derrières les autres , ils se bousculent presque, la distance d'un mètre est respectée nulle part", confie Patrick Vergne, le directeur du Super U de Limoges Corgnac.

Des achats irrationnels

Les rayons de pâtes, de produits d'hygiène et de conserves se vident en quelques minutes. Conséquence, les clients ont l'impression que ces produits vont manquer dans les jours qui viennent. "Il y a un message qui a été passé en disant aux gens de sortir juste par nécessité et de rester confiné, mais là c'est l'inverse qui se passe. On a des ventes incohérentes, qui déstabilisent complètement nos stocks. On va essayer de mettre en place du travail de nuit pour remplir les rayons, car en journée c'est impossible. Dès que les produits sont en rayon ils sont aussitôt enlevés! Les gens font des caddies excessivement remplis de façon égoïste" ajoute Patrick Vergne.

Pas de pénurie en perspective mais des mesures plus strictes

Les grandes surfaces que nous avons contactées nous assurent que les stocks sont largement suffisants pour faire face à la crise. "La pénurie n'existe pas, les produits arrivent normalement", assure encore le directeur du SuperU de Limoges Corgnac. Il faut s'attendre maintenant à des mesures plus strictes. Certaines enseignes envisagent de ne faire rentrer dans leurs rayons qu'un nombre limité de personnes, pour répondre aux exigences sanitaires liées au coronavirus.