En Loire-Atlantique et en Vendée, six clusters sont en cours d’investigation

L’Agence régionale de santé des Pays de la Loire l’a annoncé ce mercredi : six nouveaux clusters ont été détectés en Loire-Atlantique et en Vendée. Des recherches approfondies vont être menées à Pornichet et La Baule, ainsi que sur l’îe d’Yeu.

Si certains en doutaient, voilà la preuve qu'on est loin d'en avoir terminé avec le coronavirus, y compris en Loire-Atlantique et en Vendée : quatre nouveaux foyers épidémiques, des clusters, viennent d'être détectés par l'Agence régionale de santé en Loire Atlantique, et deux en Vendée.

Il y a notamment le restaurant La Signature à Pornichet. 14 cas sont confirmés parmi le personnel. La recherche des cas contacts est en cours. L’ARS, en lien avec les acteurs concernés, travaille aussi sur l’organisation de dépistages plus larges auprès des personnels des bars et restaurants de Pornichet et également de la Baule.

Plusieurs dépistages massifs annoncés en Vendée

Un cluster, c'est quand il y a au moins trois cas confirmés ou probables dans une période de sept jours, et c'est précisément ce qui s'est passé à l'Ile d'Yeu. L'ARS va organiser une opération de dépistage massif sur l'île vendéenne, pour les habitants et les estivants qui le souhaitent. D’autres opérations de dépistage vont être organisées en Vendée, en particulier sur le littoral et à La Roche-sur-Yon. Des dépistages massifs ont déjà eu lieu aux Herbiers et sur la communauté de commune de Montaigu, où jusqu'ici, aucun cas positif n'a été détecté