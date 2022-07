En Loire-Atlantique, le CHU de Nantes organise la vaccination contre la variole du singe

La vaccination contre la variole du singe s'organise en Loire-Atlantique. Pour l'instant cela se fait uniquement via le centre de vaccination du CHU de Nantes pour l'ensemble du département alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a attribué à cette maladie son plus haut niveau d'alerte sanitaire.

Si la vaccination pour les cas contacts est déjà en cours depuis le 11 juin, la vaccination préventive a débuté au sein de l'établissement de santé le 13 juillet dernier. Au total 78 personnes ont déjà été vaccinées. Un chiffre en hausse puisqu'à partir du lundi 25 juillet, "128 doses seront injectés sur 4 créneaux chaque semaine. On a une capacité jusqu'à la mi-septembre de 784 doses", assure Julie Coutherut, la coordinatrice du centre de vaccination de Nantes.

Des créneaux qui sont tous pourvus, précise la professionnelle de santé mais qui pourraient bien augmenter dans les semaines à venir suivant le personnel soignants disponibles et la réception de doses.

Pas de stigmatisation des homosexuels

Une vaccination destinée pour l'instant aux homosexuels en raison des données épidémiologiques de Santé Publique France. "Aujourd'hui sont considérés comme à risque les hommes ayant des rapports avec les hommes avec multipartenaires ou encore des personnes en situation de prostitution. Sur les quelques 1.400 cas en France, sept femmes étaient infectées et seulement deux enfants. Il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit là de protéger les personnes les plus à risque. Demain, on ne sait pas comment évoluera l'épidémie et plus on agit tôt plus on évitera la dissémination de l'épidémie", rappelle Julie Coutherut.

Rappelons que la variole du singe se transmet par contact direct avec le sang, avec les fluides corporels comme la salive ou le pus, ou encore avec des lésions cutanées.

Pour vous faire vacciner ou tenter de trouver un créneau disponible, rendez-vous, comme pour le Covid-19, sur le site doctolib.fr.