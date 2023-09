En manque de médecins, l'hôpital d'Aubenas lance une campagne de communication

Pour pallier le manque de médecins, l'hôpital d'Aubenas mise sur la communication. Pendant trois à quatre semaines, une campagne sera diffusée sur les réseaux sociaux afin de donner envie à des praticiens de venir travailler en Ardèche Méridionale. Trois visuels "J'peux pas... j'ai Ardèche" ont donc été réalisés avec la complicité de l'office du tourisme. Ils seront diffusés sur Facebook et Instagram, "et sur LinkedIn, ce sera diffusé sur un mode plus professionnel, on parlera des avantages, de nos locaux, de notre plateau technique", précise Anne-Sophie Godart, responsable de la communication au CH d'Ardèche Méridionale.

Une des affiches de communication : on y voit le château d'Aubenas

Il manque une dizaine de médecins dans l'établissement, dont quatre aux urgences. Cette campagne est donc "un pilier pour renforcer notre attractivité", affirme le directeur du centre hospitalier d'Ardèche méridionale, Gilles Dufour. "Peut-être que sur d'autres territoires on va voir cette campagne et on va se dire, 'tiens, l'Ardèche c'est bien pour les vacances, mais c'est aussi bien pour y travailler'". Il ne s'agit pas du seul levier, la présidente de la CME s'est rendue à Lyon, à la rentrée, pour y rencontrer les élèves en médecine. "Dès qu'on a l'opportunité, on doit y aller, faire la promotion de notre établissement. On pratique une médecine à la fois humainement et intellectuellement stimulante", argumente-t-elle. L'hôpital d'Aubenas travaille aussi avec les agences d'intérim et même des chasseurs de tête pour pallier le manque de médecins.