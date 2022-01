En manque de médecins urgentistes, la Sarthe déploie une deuxième équipe paramédicale d'urgence

A Saint-Calais (Sarthe), la deuxième équipe paramédicale d'urgence (EPMU) du département est entrée en service ce lundi 24 janvier. Constituée d’un infirmier et d’un aide-soignant conducteur ambulancier expérimentés en médecine d’urgence, l'EPMU de Saint-Calais reproduit le modèle de celle qui existe depuis 2020 dans le sud Sarthe, à Montval-sur-Loir. Deux bassins de vie où les urgences de l'hôpital local doivent régulièrement fermer, faute de personnel pour assurer la continuité de service.

62 communes concernées

"L’EPMU de Saint-Calais couvre dans son fonctionnement de base 62 communes allant de Loir-en-Vallée à Avezé", indique le centre hospitalier du Mans, qui chapeaute le groupement hospitalier de territoire. La plupart de ces communes se trouvent "à plus de 30 minutes de toute possibilité de prise en charge pré-hospitalière des urgences vitales". Au départ, cette équipe paramédicale d'urgence, spécifiquement habilitée par le SAMU 72 pour cette pratique, va fonctionner uniquement de jour (8h à 20h), 7 jours sur 7, comme c'était le cas initialement pour l'EPMU de Montval, aujourd'hui active 24 heures sur 24.

Le déploiement de l'EMPU permet de prendre les patients en charge plus vite et de mobiliser moins longtemps le médecin du SMUR : dans certains cas, l'équipe du SMUR peut passer le relais à l'EPMU en cours d'intervention pour assurer le transfert vers une structure hospitalière. Dans un peu plus d'un tiers des interventions, les paramédicaux peuvent être engagés sans départ de SMUR, en l'absence de doute diagnostic et de critère de gravité. Ils sont dans tous les cas sous la responsabilité hiérarchique du SAMU 72 et agissent sous la responsabilité directe du médecin régulateur urgentiste du Centre 15.