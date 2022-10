En manque de personnels, le CHU de Limoges présente son plan d'attractivité et de fidélisation

Opération séduction pour le CHU de Limoges. Face à la pénurie devenue chronique de personnel soignant et alors que le plan blanc a été déclenché la semaine dernière , la direction annonce une série de mesures pour tenter d'inverser la tendance.

Aujourd'hui, il manque 60 infirmiers, 40 aides-soignants et une centaine de lits sont fermés au sein de l'établissement public (20 en médecine, 30 en chirurgie et 50 en soins de suite et de réadaptation). En réflexion depuis plusieurs semaines, un plan de fidélisation et d'attractivité a donc été officiellement été présenté ce mardi.

D'un montant de 3,5 millions d'euros (sur un budget de 590 millions d'euros) Il prévoit quatre axes de travail et d'action.

Des mesures salariales et sociales

Ce plan prévoit des actions concrètes et déjà mises en place pour garder le personnel soignant, en poste au CHU. Des mesures à l'initiative de l'établissement comme l'intégration plus rapide dans la fonction publique hospitalière. Une infirmière doit avoir deux ans d'ancienneté pour y prétendre. La durée est ramenée à 6 mois. Délai raccourci également pour les aides soignants ou les manipulateurs en électroradiologie médicale. Une mesure rétroactive qui peut concerner cette année 67 infirmiers et 137 aides-soignants au sein du CHU.

Le CHU s'engage également à embaucher immédiatement en CDI, dès leur recrutement les infirmiers et les sages-femmes. Mesure en cours pour ces deux professions. Le délai sera aussi raccourci dès l'année prochaine pour d'autres professions comme les préparateurs en pharmacie, les techniciens de laboratoire, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, etc...

L'hôpital table aussi sur la formation de ses personnels en finançant et accompagnant une année d'études promotionnelles pour les agents qui voudraient notamment devenir aides-soignants. Il propose aussi de financer une formation de plus de 10 semaines de préparation à l'entrée en institut de formation (soins infirmiers ou aides-soignants). Les infirmiers peuvent aussi être accompagnés dans l'obtention d'un Diplôme d'Etat de Pratiques Avancées, permettant ainsi à des soignants d'intervenir en partie sur le champs médical, en complément du médecin. Quatre infirmiers en pratiques avancées sont en poste actuellement au CHU.

Parmi les mesures phares présentées par la directrice générale du CHU, Pascale Mocaër, il y a aussi le renforcement du paiement des heures supplémentaires effectuées sur l'absence d'un collègue pour ceux qui ne veulent pas de récupération. Un coût estimé à 800.000 euros.

A l'avenir, le but est aussi le limiter le recours à l'intérim en augmentant les recrutements pour faire face aux arrêts de longue durée.

L'attractivité

Mais, au delà de garder son personnel, l'autre défi du CHU est aussi d'en faire venir davantage. Le Limousin souffre encore d'une mauvaise image, le transport ferroviaire, qui met Limoges à plus de 3h de Paris est un frein explique le président de la Commission Médicale d'Etablissement, le Professeur Jean-Yves Salle. Alors comment faire ?

Le CHU veut valoriser le territoire et les métiers de l'hôpital. Pour ça, il développe l'apprentissage. Depuis la rentrée de septembre, ils sont 5 (deux apprentis manipulateurs en électroradiologie, un apprenti infirmier, un apprenti ingénieur à la direction du système d'information, un apprenti à la direction des relations humaines) depuis la rentrée de septembre. Il prévoit d**'augmenter le nombre d'allocations d'études**, en contrepartie d'un engagement au sein d'un service choisi par l'établissement sur la durée de l'allocation.

Il compte ouvrir l'an prochain 14 places en crèche familiale pour les personnels aux horaires décalés. Revoir son organisation pour laisser par exemple laisser les soignants à leur cœur de métier : les soins, en développant des techniques comme ces chariots automatisés déjà mis en place à Dupuytren 2 et qui soulagent les aides-soignants dans la gestion et l'approvisionnement des produits tel que le linge.

Enfin, pour recruter le CHU compte accentuer sa visibilité sur les réseaux sociaux, les forums de recrutement, en se rendant dans les établissements scolaires et promouvoir le territoire via ses offres de recrutements.

Un plan pour les 4 prochaines années

Même si elle espère des résultats dès l'été prochain, la direction du CHU projette ce plan de fidélisation et d'attractivité du personnel sur quatre ans. Il ne s'adresse pas aux médecins et aux internes, qui auront un plan spécifique.